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РИА Новости

Полиция задержала одного из бывших сообщников лондонского террориста

09:21 02.12.2019
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© REUTERS / Dylan MartinezПолицейские в районе Лондонского моста. 29 ноября 2019
Полицейские в районе Лондонского моста. 29 ноября 2019
© REUTERS / Dylan Martinez
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Британская полиция задержала одного из бывших сообщников Усмана Хана, устроившего теракт в Лондоне 29 ноября, сообщает телеканал Sky News.
Как стало известно телеканалу, 34-летний Назам Хуссейн (Nazam Hussain) был задержан в городе Сток-он-Трент в Англии по подозрению в подготовке терактов в результате проведенного в его доме обыска.
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ИГ* взяло на себя ответственность за теракт в Лондоне, сообщили СМИ
По данным телеканала, Хуссейн был одним из девяти экстремистов, осужденных в 2012 году вместе с Ханом за сговор с целью нападения на Лондонскую фондовую биржу.
Как сообщил представитель полиции графства Уэст-Мидлендс, "нет информации, позволяющей предполагать", что задержание связано с нападением у Лондонского моста.
Нападение с ножом на мосту произошло в пятницу днем, пять человек были ранены, двое из них скончались. Подозреваемого ликвидировала полиция, власти рассматривают инцидент как связанный с терроризмом. Ответственность взяла на себя террористическая группировка ИГ*. Полиция установила, что нападавшим был 28-летний Усман Хан, он был осужден за участие в террористической деятельности в 2012 году и освобожден в декабре 2018 года.
Инцидент начался на встрече выпускников Кембриджа возле Лондонского моста, там нападавший ранил пять человек. Присутствовавшие попытались остановить преступника, но он выбежал на улицу, где его ликвидировала полиция.
* Террористическая организация, запрещенная в России
Полицейские в районе Лондонского моста. 29 ноября 2019
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