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РИА Новости

Власти Забайкалья выплатят семьям погибших в ДТП по миллиону рублей

09:18 02.12.2019 (обновлено: 10:33 02.12.2019)
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© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ / Перейти в фотобанкПассажирский автобус, упавший с моста в Забайкальском крае
Пассажирский автобус, упавший с моста в Забайкальском крае
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Семьи погибших в ДТП с автобусом под Сретенском в Забайкальском крае получат по миллиону рублей, сообщается на официальном портале региона.
Средства выделят из резервного фонда правительства Забайкалья.

"Ориентировочно общая сумма составит порядка 25-27 миллионов рублей. <...> Выплаты будут обеспечены в максимально короткие сроки, никто не окажется вне списка", — заявил исполняющий обязанности замредседателя краевого правительства Андрей Кефер.

Компенсация также предусмотрена для пострадавших: по 400 тысяч в случае тяжелого или среднего вреда здоровью. По 200 тысяч выплатят пассажирам, получившим легкие травмы.

Трагедия в Забайкалье

ДТП произошло на 60-м километре трассы Моготуй — Сретенск — Олочи в воскресенье. Рейсовый автобус с 43 пассажирами следовал по маршруту Сретенск — Чита. Из-за лопнувшего колеса транспортное средство съехало с проезжей части и упало на лед в реку Куенгу. Погибли 19 человек, в том числе водитель, еще 21 пассажир пострадал. Возбуждено уголовное дело.
Губернатор Забайкалья Александр Осипов объявил 2 декабря днем траура.
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