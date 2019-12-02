Власти Забайкалья выплатят семьям погибших в ДТП по миллиону рублей

"Ориентировочно общая сумма составит порядка 25-27 миллионов рублей. <...> Выплаты будут обеспечены в максимально короткие сроки, никто не окажется вне списка", — заявил исполняющий обязанности замредседателя краевого правительства Андрей Кефер.

Компенсация также предусмотрена для пострадавших: по 400 тысяч в случае тяжелого или среднего вреда здоровью. По 200 тысяч выплатят пассажирам, получившим легкие травмы.

Трагедия в Забайкалье

ДТП произошло на 60-м километре трассы Моготуй — Сретенск — Олочи в воскресенье. Рейсовый автобус с 43 пассажирами следовал по маршруту Сретенск — Чита. Из-за лопнувшего колеса транспортное средство съехало с проезжей части и упало на лед в реку Куенгу. Погибли 19 человек, в том числе водитель, еще 21 пассажир пострадал. Возбуждено уголовное дело.