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РИА Новости

КНДР построила десятки новых площадок для пусков ракет, сообщили СМИ

09:10 02.12.2019
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© AP Photo / KRTЗапуск ракет в КНДР
Запуск ракет в КНДР
© AP Photo / KRT
Запуск ракет в КНДР. Архивное фото
ТОКИО, 2 дек - РИА Новости. Северная Корея с лета этого года построила несколько десятков бетонных площадок, с которых можно производить пуски межконтинентальных ракет с мобильных установок, сообщила газета "Асахи" со ссылкой на американские и южнокорейские источники.
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По данным газеты, площадки шириной до нескольких десятков метров предназначены для того, чтобы менять точки пуска ракет, затрудняя возможность предварительного определения их места расположения.
Как отмечает "Асахи", военно-морские силы самообороны Японии с начала ноября развернули в Японском море военные корабли с многофункциональной боевой системой "Иджис" на случай "военных провокаций" Северной Кореи.
КНДР в последнее время провела серию испытаний реактивных систем залпового огня (РСЗО) крупного калибра, пока воздерживаясь от пусков межконтинентальных баллистических ракет. Однако на фоне отсутствия прогресса на американо-северокорейских переговорах возникают опасения, что Пхеньян вернется к испытаниям МБР.
В ночь на 30 ноября КНДР провела испытания межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-15". Высота полета в максимальной точке составила 4475 километров, дальность полета - 950 километров. Полет продолжался 53 минуты, она упала в исключительной экономической зоне Японии в 250 километрах от префектуры Аомори.
Запуск северокорейской баллистической ракеты Hwasong-12
1 августа, 22:25
СМИ сообщили о новом ракетном пуске в КНДР
Военные эксперты Японии и США тогда также посчитали, что ракета была способна преодолеть расстояние в 13 тысяч километров и достичь Вашингтона.
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КНДРЯпонияБезопасностьВ мире
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