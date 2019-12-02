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РИА Новости

Ъ: денежные переводы в Таджикистан могут остановиться 3 декабря

09:09 02.12.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкБанкомат
Банкомат
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Денежные переводы из России в Таджикистан могут остановиться с 3 декабря, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на участников совещания в ЦБ РФ, на котором обсуждалась дальнейшая работа систем денежных переводов без открытия счета в Таджикистане в связи с переходом страны на новую систему расчетов через Национальный банк.
"Нацбанк Таджикистана (НБТ) отказался дать отсрочку системам переводов для подключения к нему напрямую, а без этого работать с 3 декабря будет нельзя. Никто из платежных систем, обеспечивающих 90% переводов из РФ в Таджикистан общим объемом около 2,5 миллиарда долларов в год, подключение не завершил", - пишет газета.
По данным издания, всю прошлую неделю участники рынка денежных переводов и ЦБ РФ пытались предотвратить остановку переводов денежных средств между РФ и Таджикистаном. Так, 25 ноября в Банке России прошло совещание с участием представителей НБТ, MoneyGram, Contact, "Вестерн Юнион" и "Золотой короны", пишет издание. На совещании, по информации собеседников газеты из числа его участников, было заявлено, что на системы денежных переводов без открытия счета в Таджикистане приходится более 90% всех переводов из России, при этом до сих пор никто из них не подключился к новой системе НБТ.
Как пишет издание, для прояснения "технических и регуляторных нюансов" участники встречи просили НБТ перенести срок подключения к системе на полгода, но добиться этого так и не смогли. При этом, 26 ноября НБТ разослал операторам платежных систем письмо, в котором указал, что согласно "порядку трансграничного перевода денежных средств... в республике Таджикистан обязывает операторов платежных систем, не подписавших соответствующие договора и не завершивших интеграцию с национальным процессинговым центром при НБТ, с 3 декабря приостановить деятельность по переводу денежных средств в Таджикистан", пишет газета.
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 17 апреля 2019
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Приток мигрантов из Таджикистана в Россию сократился вдвое, заявил Рахмон
"Вестерн Юнион" уже предупредил своих партнеров из числа кредитных организаций о приостановке отправки переводов, рассказали изданию в одном из банков. По словам зампреда правления "Киви банка" (оператор платежной системы Contact) Татьяны Мареевой, система уже начала процесс интеграции с НБТ. По ее словам, до его завершения переводы "отправлять не удастся, банки-партнеры в Таджикистане уже предупредили, что не будут их принимать и выдавать".
В конце августа сообщалось, что НБТ с 1 сентября вводит национальную систему денежных переводов, после чего российские и международные системы смогут осуществлять переводы в Таджикистан только в пределах размещенных в НБТ средств.
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Центральный Банк РФТаджикистанРоссияЭкономика
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