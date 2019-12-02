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РИА Новости

Житель Нижегородской области подозревается в крупном хищении

09:08 02.12.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Полиция. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 дек — РИА Новости. Подозреваемый в хищении 65 миллионов рублей при строительстве водопровода задержан в Нижегородской области, сообщает региональное управление МВД России.
В ходе расследования установлено, что управляющий общества с ограниченной ответственностью в период с декабря 2016 года по апрель 2018 года совместно с директором одного из обществ и конкурсным управляющим муниципального унитарного предприятия похитили денежные средства в особо крупном размере при строительстве центральных сетей водоснабжения и водоотведения на территории одного из сельских советов Кстовского района Нижегородской области. Согласно материалам уголовного дела, общий ущерб составил более 65 миллионов рублей.
"Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество), житель Балахнинского района, который организовал хищение, задержан. В соответствии с действующим законодательством за совершение подобного преступления мужчине может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет", - говорится в сообщении ведомства.
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Нижний НовгородМВД РФНижегородская областьПроисшествия
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