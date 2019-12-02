Житель Нижегородской области подозревается в крупном хищении

В ходе расследования установлено, что управляющий общества с ограниченной ответственностью в период с декабря 2016 года по апрель 2018 года совместно с директором одного из обществ и конкурсным управляющим муниципального унитарного предприятия похитили денежные средства в особо крупном размере при строительстве центральных сетей водоснабжения и водоотведения на территории одного из сельских советов Кстовского района Нижегородской области. Согласно материалам уголовного дела, общий ущерб составил более 65 миллионов рублей.