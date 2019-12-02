Во Франции отменили "красный" уровень погодной опасности

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. "Красный" уровень погодной опасности, который ранее ввели из-за мощного паводка на юго-востоке Франции, отменен, сообщает министерство внутренних дел страны.
В воскресенье 1 декабря французская метеорологическая служба сообщила, что в департаментах Вар и Приморские Альпы на юго-востоке Франции был введен "красный" уровень погодной опасности из-за сильных дождей и паводков.
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МВД отмечает, что в трех южных департаментах - Вар, Воклюз и Буш-дю-Рон - сохраняется "оранжевый" уровень опасности.
Ранее "красный" уровень погодной опасности объявлялся на юго-востоке Франции на прошлой неделе. Тогда в результате паводков погибли четыре человека. Множество дорог и автомагистралей оказались недоступны для движения автомобилистов, было приостановлено движение поездов на Лазурном берегу.