Во Франции отменили "красный" уровень погодной опасности

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. "Красный" уровень погодной опасности, который ранее ввели из-за мощного паводка на юго-востоке "Красный" уровень погодной опасности, который ранее ввели из-за мощного паводка на юго-востоке Франции , отменен, сообщает министерство внутренних дел страны.

В воскресенье 1 декабря французская метеорологическая служба сообщила, что в департаментах Вар и Приморские Альпы на юго-востоке Франции был введен "красный" уровень погодной опасности из-за сильных дождей и паводков.

МВД отмечает, что в трех южных департаментах - Вар, Воклюз и Буш-дю-Рон - сохраняется "оранжевый" уровень опасности.