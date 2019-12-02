В ЯНАО отменят принцип накопления надбавок для приезжих бюджетников

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 2 дек - РИА Новости. Власти Власти Ямало-Ненецкого автономного округа приняли решение с 1 января 2020 года отменить принцип накопления северных надбавок для приезжих работников бюджетной сферы, заявил губернатор региона Дмитрий Артюхов

Территория ЯНАО относится к районам Крайнего Севера, максимальная надбавка для работающего населения в регионе равна 80% от оклада. В настоящее время существует накопительный принцип для специалистов, которые впервые приехали на Ямал: им необходимо "заработать" такую надбавку в течение трех-пяти лет в зависимости от возраста.

В ходе прямого эфира в соцсетях Дмитрия Артюхова спросили о том, планирует ли округ сразу начислять максимальную надбавку приезжающим в регион работникам. Губернатор ЯНАО подчеркнул, что это "очень важная тема", которую "еще нигде не озвучивали".

"Решение уже принято. С 1 января в части бюджетной сферы - в ней работает очень много ямальцев - отменяем принцип накопления северных. Люди, приехавшие на Ямал, смогут получать максимальный северный коэффициент с первого дня работы", - сказал Артюхов.