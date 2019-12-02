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РИА Новости

В ЯНАО отменят принцип накопления надбавок для приезжих бюджетников

08:53 02.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкГубернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 2 дек - РИА Новости. Власти Ямало-Ненецкого автономного округа приняли решение с 1 января 2020 года отменить принцип накопления северных надбавок для приезжих работников бюджетной сферы, заявил губернатор региона Дмитрий Артюхов.
Территория ЯНАО относится к районам Крайнего Севера, максимальная надбавка для работающего населения в регионе равна 80% от оклада. В настоящее время существует накопительный принцип для специалистов, которые впервые приехали на Ямал: им необходимо "заработать" такую надбавку в течение трех-пяти лет в зависимости от возраста.
Банкомат
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Названы регионы с самыми высокими зарплатами
В ходе прямого эфира в соцсетях Дмитрия Артюхова спросили о том, планирует ли округ сразу начислять максимальную надбавку приезжающим в регион работникам. Губернатор ЯНАО подчеркнул, что это "очень важная тема", которую "еще нигде не озвучивали".
"Решение уже принято. С 1 января в части бюджетной сферы - в ней работает очень много ямальцев - отменяем принцип накопления северных. Люди, приехавшие на Ямал, смогут получать максимальный северный коэффициент с первого дня работы", - сказал Артюхов.
Он пояснил, что таким образом власти автономного округа планируют привлечь специалистов "в самые остродефицитные профессии". Так, нередко врачи или учителя не решаются переезжать в регион из-за того, что надбавки, серьезно влияющие на уровень зарплаты, им приходится ждать несколько лет.
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Наталья Комарова
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Дмитрий АртюховЯмало-Ненецкий автономный округОбщество
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