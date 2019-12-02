"Второй день рождения": пострадавшая рассказала о ДТП в Забайкалье

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. В момент аварии большинство пассажиров автобуса спали, рассказала "Звезде" пострадавшая в ДТП в Забайкалье Олеся Гусевская.
"Я даже не почувствовала, когда мы летели. Ощутила сильный толчок. Я даже не поняла, что мы упали на крышу автобуса", - вспоминает женщина.
По словам Гусевской, после падения ее зажало внутри салона. Мужчину, который ехал рядом с ней, наполовину выбросило из автобуса. Позднее ему помогли выбраться.
"Очень страшно. Вчера был мой второй день рождения", - рассказала Гусевская журналистам.
Пострадавшая добавила, что проезжающие рядом с местом ДТП водители останавливались и помогали вытаскивать других пассажиров автобуса.
Автобус сообщением Чита – Сретенск упал с моста через реку Куэнгу днем 1 декабря. В аварии погибли 19 человек, в том числе водитель, еще 21 пассажир пострадал. Возбуждено уголовное дело. Губернатор Забайкальского края объявил 2 декабря днем траура.