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РИА Новости

"Второй день рождения": пострадавшая рассказала о ДТП в Забайкалье

08:44 02.12.2019
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© МЧС РФДТП в Забайкальском крае, где автобус упал с моста
ДТП в Забайкальском крае, где автобус упал с моста
© МЧС РФ
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. В момент аварии большинство пассажиров автобуса спали, рассказала "Звезде" пострадавшая в ДТП в Забайкалье Олеся Гусевская.
"Я даже не почувствовала, когда мы летели. Ощутила сильный толчок. Я даже не поняла, что мы упали на крышу автобуса", - вспоминает женщина.
По словам Гусевской, после падения ее зажало внутри салона. Мужчину, который ехал рядом с ней, наполовину выбросило из автобуса. Позднее ему помогли выбраться.
"Очень страшно. Вчера был мой второй день рождения", - рассказала Гусевская журналистам.
Пострадавшая добавила, что проезжающие рядом с местом ДТП водители останавливались и помогали вытаскивать других пассажиров автобуса.
Автобус сообщением Чита – Сретенск упал с моста через реку Куэнгу днем 1 декабря. В аварии погибли 19 человек, в том числе водитель, еще 21 пассажир пострадал. Возбуждено уголовное дело. Губернатор Забайкальского края объявил 2 декабря днем траура.
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ДТП с пассажирским автобусом в ЗабайкальеЗабайкальский крайПроисшествия
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