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РИА Новости

В Пекине прошли российско-китайские консультации по безопасности

08:39 02.12.2019
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© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкДеловой район Пекина Гомао
Деловой район Пекина Гомао
© РИА Новости / Мария Плотникова
Перейти в фотобанк
Деловой район Пекина Гомао. Архивное фото
ПЕКИН, 2 дек - РИА Новости. Российско-китайские двусторонние консультации в рамках механизма по общественной безопасности, юстиции и правопорядку состоялись в понедельник в Пекине, сообщил журналистам пресс-секретарь аппарата Совета безопасности России Евгений Аношин.
Делегацию России на консультациях возглавлял секретарь СБ РФ Николай Патрушев, китайскую делегацию - член Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая, секретарь политико-юридической комиссии ЦК КПК Го Шэнкунь.
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"Стороны обсудили вопросы совместной борьбы с терроризмом, в частности в сфере финансирования террористической деятельности и отмывания денег, борьбы с нелегальным оборотом наркотиков, совместную деятельность по обеспечению транспортной безопасности, в том числе в рамках реализации проекта "Один пояс - один путь", - сказал Аношин.
Участники консультаций также обменялись опытом обеспечения безопасности важных объектов и крупнейших массовых мероприятий, добавил он.
"Что касается тематики информационной безопасности, то, в частности, речь шла о противодействии хакерским атакам на критически важные объекты информационной инфраструктуры", - добавил Аношин.
Обсуждение шло с участием представителей заинтересованных российских министерств и ведомств, в том числе МВД, ФСБ, Росгвардии, Минюста, Генеральной прокуратуры, Росфинмониторинга.
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РосгвардияГо ШэнкуньЕвгений АношинРосфинмониторингФСБ РФПекинКитайНиколай ПатрушевРоссияВ мире
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