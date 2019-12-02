В Пекине прошли российско-китайские консультации по безопасности

"Стороны обсудили вопросы совместной борьбы с терроризмом, в частности в сфере финансирования террористической деятельности и отмывания денег, борьбы с нелегальным оборотом наркотиков, совместную деятельность по обеспечению транспортной безопасности, в том числе в рамках реализации проекта "Один пояс - один путь", - сказал Аношин.