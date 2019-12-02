Поезда на МЦД из Подольска в Москву следуют с увеличенными интервалами

"Поезда на МЦД-2 и Рижском направлении следуют с увеличенными интервалами в направлении Москвы со стороны Подольска из-за удержания дверей пассажирами. Приносим извинения за доставленные неудобства и просим не препятствовать закрытию дверей", - говорится в сообщении.