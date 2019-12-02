У Алеутских островов произошло землетрясение магнитудой 6,0

Толчки были зафиксированы в понедельник в 05.01 по времени UTC (08.01 мск) в 60 километрах к востоку от острова Амактигнак и в 1468,8 километра к северо-западу от поселка Ключи в Усть-Камчатском районе Камчатского края России. Очаг располагался на глубине 27,3 километра.