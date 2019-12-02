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РИА Новости

У Алеутских островов произошло землетрясение магнитудой 6,0

08:37 02.12.2019
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© Flickr / Matt KatzenbergerСейсмограф. Архивное фото
Сейсмограф. Архивное фото
© Flickr / Matt Katzenberger
Сейсмограф. Архивное фото. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в понедельник у Алеутских островов, входящих в состав американского штата Аляска, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Толчки были зафиксированы в понедельник в 05.01 по времени UTC (08.01 мск) в 60 километрах к востоку от острова Амактигнак и в 1468,8 километра к северо-западу от поселка Ключи в Усть-Камчатском районе Камчатского края России. Очаг располагался на глубине 27,3 километра.
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26 декабря 2017, 13:32
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О жертвах и пострадавших не сообщается.
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Алеутские оcтроваВ мире
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