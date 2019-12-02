Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-02T08:27+0300
https://ria.ru/20191202/1561830706.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155737/29/1557372936_668:0:3072:1352_1036x0_80_0_0_40b4da730c988ad3e7f78bf0b9f01deb.jpg
РИА Новости

В ГИБДД назвали причину ДТП в Кемеровской области

08:27 02.12.2019
6093
© РИА Новости / Максим БлиновСотрудник ДПС
Сотрудник ДПС
© РИА Новости / Максим Блинов
Сотрудник ДПС. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 2 дек – РИА Новости. Причиной ДТП с несколькими машинами в Кемеровской области стала потеря управления водителем легкового авто, сообщили в местном ГИБДД, также уточнив, что в аварию попали четыре автомобиля, пострадали восемь человек.
Ранее со ссылкой на Центр медицины катастроф по Кемеровской области сообщалось о столкновении трех автомобилей, включая машину скорой помощи, и семи пострадавших, двое из которых были госпитализированы.
Сотрудник дорожно-патрульной службы
07:12
В Кузбассе столкнулись три машины, семь человек пострадали
"Сегодня около 8.30 на 10 километре автодороги Белово –Гурьевска произошло столкновение четырех транспортных средств. По предварительной информации, водитель автомобиля Тойота Карина …не справился с управлением, …совершил выезд на полосу встречного движения, где совершил касательное столкновение с автомобилем "Соболь" скорой медицинской помощи. От удара спецавтомобиль развернуло и вынесло на встречную полосу, где в него врезалась Калина, ехавшая за Тойотой. Затем Тойота Карина столкнулась с автомобилем ГАЗель", – сообщили в ГИБДД.
В ведомстве добавили, что "за медицинской помощью обратились восемь человек. У четырех из них – у водителей всех четырех автомобилей были диагностированы травмы различной степени тяжести".
В настоящее время по факту ДТП проводится расследование, в ходе которого будут установлены все обстоятельства произошедшего.
Инспектор ГИБДД
8 августа, 12:00
В ГИБДД назвали самые опасные для жизни дороги
001611
Обсудить 0
ГИБДД МВД РФГурьевскКемеровская областьПроисшествия
Рекомендуем
Встреча членов консорциума Nabucco-West в Софии, Болгария
Как газопровод в обход России стал стратегическим просчетом Запада
Цех завода, входящего в состав ГК Укроборонпром
На Украине заявили о выигрыше у России на мировом рынке вооружений
Золотые слитки
Россию обвиняют в том, что из Британии спешно вывозят золото
На месте падения пассажирского автобуса с моста в Забайкальском крае
В Чите спасли ребенка беременной пассажирки попавшего в ДТП автобуса
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
На платформе МЦД после падения на рельсы погибла девушка
Мирослава Дума
Мирослава Дума рассказала о смертельной болезни
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова ответила на слова Киева о готовности принять "пару областей"
Улан-Удэ
В Бурятии прохожий спас девочку, забытую пьяным дедом в сугробе
Кадр из фильма Ангел мой
В РПЦ рассказали, когда в тело человека вселяется душа
Газораспределительная станция в Львовской области
В Киеве назвали условие отказа от исков к "Газпрому"
Патруль военной полиции РФ в районе Кобани на сирийско-турецкой границе
Трое российских военных пострадали при взрыве в Сирии
Очки и документы
Кредиты, долги, лекарства и вода: что изменится c 1 декабря
Строительство газопровода Северный поток-2
Эксперт оценил эффект возможных санкций США по "Северному потоку — 2"
Строительство газопровода Северный поток — 2
Bild узнал детали американских санкций против "Северного потока — 2"
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
Бастрыкин проконтролирует расследование ДТП в Забайкалье
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:22Путин подписал закон о штрафах за отказ от локализации данных россиян
18:22Помпео призвал Евросоюз выйти из ядерной сделки с Ираном
18:22Число погибших из-за ливней на юге Индии возросло до 25 человек
18:21В Алеппо обрушился дом, погибли девять человек
18:14Путин подписал закон о предустановке на технику отечественного ПО
18:14Родители погибших на производстве получат право на страховую выплату
18:09Россия и Сингапур будут развивать инфраструктуру в Африке и Европе
18:07Угрозы взрывов в московских судах и магазинах оказались ложными
18:05Путин подписал закон о показе нацистской символики в учебных целях
18:03Эксперты оценили идею о дискуссии по поводу суррогатного материнства
18:03Синоптик рассказала, когда в Москве появятся сугробы
17:59Путин одобрил поправки в бюджет Пенсионного фонда на 2019 год
17:56Путин перенес на год полную компенсацию советских вкладов
17:53В РПЦ ответили на слова Киселева о суррогатном материнстве
17:49Нидерланды обвинили Россию в умышленном отказе выдать Цемаха
17:48В ЛНР оценили условие Зеленского по проведению выборов в Донбассе
17:41Минобороны опровергло статью NYT об атаке на лагерь беженцев в Сирии
17:38Аэропорт Шереметьево проверят после сообщения о минировании
17:36Богданов обсудил с послом Саудовской Аравии ситуацию в Йемене и Сирии
17:33Горнолыжный сезон на "Красной поляне" в Сочи откроется в пятницу
Лента новостейМолния