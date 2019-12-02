В ГИБДД назвали причину ДТП в Кемеровской области

КЕМЕРОВО, 2 дек – РИА Новости. Причиной ДТП с несколькими машинами в Причиной ДТП с несколькими машинами в Кемеровской области стала потеря управления водителем легкового авто, сообщили в местном ГИБДД , также уточнив, что в аварию попали четыре автомобиля, пострадали восемь человек.

Ранее со ссылкой на Центр медицины катастроф по Кемеровской области сообщалось о столкновении трех автомобилей, включая машину скорой помощи, и семи пострадавших, двое из которых были госпитализированы.

"Сегодня около 8.30 на 10 километре автодороги Белово –Гурьевска произошло столкновение четырех транспортных средств. По предварительной информации, водитель автомобиля Тойота Карина …не справился с управлением, …совершил выезд на полосу встречного движения, где совершил касательное столкновение с автомобилем "Соболь" скорой медицинской помощи. От удара спецавтомобиль развернуло и вынесло на встречную полосу, где в него врезалась Калина, ехавшая за Тойотой. Затем Тойота Карина столкнулась с автомобилем ГАЗель", – сообщили в ГИБДД.

В ведомстве добавили, что "за медицинской помощью обратились восемь человек. У четырех из них – у водителей всех четырех автомобилей были диагностированы травмы различной степени тяжести".