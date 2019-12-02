В Забайкалье после ДТП прибыла дополнительная группа психологов

Пассажирский автобус, упавший с моста в Забайкальском крае

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Дополнительная группа психологов прибыла из Центра экстренной психологической помощи МЧС России в Дополнительная группа психологов прибыла из Центра экстренной психологической помощи МЧС России в Забайкалье для работы с родственниками погибших и пострадавших при ДТП в Сретенском районе, сообщает МЧС России в понедельник.

"Родственникам погибших и пострадавших ДТП в Забайкальском крае на месте оказывается помощь психологами МЧС России, министерства обороны РФ и других служб края. В помощь забайкальским коллегам из Центра экстренной психологической помощи МЧС России прибыла дополнительная группа психологов", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, всего задействовано 11 психологов. Сотрудники МЧС России помогают забайкальцам выйти из шокового состояния, определиться в месте, времени и собственной личности. Это способствует снижению травмирующих последствий ДТП, в которое они попали.