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РИА Новости

В Забайкалье после ДТП прибыла дополнительная группа психологов

08:18 02.12.2019
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© Фото : ГУ МЧС России по Забайкальскому краюПассажирский автобус, упавший с моста в Забайкальском крае
Пассажирский автобус, упавший с моста в Забайкальском крае
© Фото : ГУ МЧС России по Забайкальскому краю
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Дополнительная группа психологов прибыла из Центра экстренной психологической помощи МЧС России в Забайкалье для работы с родственниками погибших и пострадавших при ДТП в Сретенском районе, сообщает МЧС России в понедельник.
"Родственникам погибших и пострадавших ДТП в Забайкальском крае на месте оказывается помощь психологами МЧС России, министерства обороны РФ и других служб края. В помощь забайкальским коллегам из Центра экстренной психологической помощи МЧС России прибыла дополнительная группа психологов", - говорится в сообщении.
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Согласно сообщению, всего задействовано 11 психологов. Сотрудники МЧС России помогают забайкальцам выйти из шокового состояния, определиться в месте, времени и собственной личности. Это способствует снижению травмирующих последствий ДТП, в которое они попали.
"В настоящий момент в Центральной районной больнице Сретенского района производится процедура опознания тел погибших в результате ДТП. В Забайкальский край прибыла группа специалистов Центра экстренной психологической помощи МЧС России. На настоящий момент опознано семь тел погибших из девятнадцати", - цитирует МЧС России полковника Алексея Шишина.
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ДТП с пассажирским автобусом в ЗабайкальеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)МЧС РФЗабайкальский крайПроисшествия
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