В Бурятии прохожий спас девочку, забытую пьяным дедом в сугробе

По данным пресс-службы, инцидент произошел в воскресенье. На обочине дороги Заиграево — Улан-Удэ, на окраине СНТ, 43-летний прохожий обнаружил трехлетнюю девочку.

"Ребенок с переохлаждением доставлен в медицинское учреждение. Сотрудниками полиции установлено, что 43-летний родственник девочки, проживающий в одном из СНТ Заиграевского района, находясь в состоянии алкогольного опьянения, забыл ее ночью на улице", — говорится в сообщении.