В Бурятии прохожий спас девочку, забытую пьяным дедом в сугробе

КРАСНОЯРСК, 2 дек — РИА Новости. Житель Бурятии спас замерзающую в сугробе трехлетнюю девочку, забытую пьяным двоюродным дедом ночью на улице в районе дач в Заиграевском районе Бурятии, сообщает республиканский главк МЧС.
По данным пресс-службы, инцидент произошел в воскресенье. На обочине дороги Заиграево — Улан-Удэ, на окраине СНТ, 43-летний прохожий обнаружил трехлетнюю девочку.
"Ребенок с переохлаждением доставлен в медицинское учреждение. Сотрудниками полиции установлено, что 43-летний родственник девочки, проживающий в одном из СНТ Заиграевского района, находясь в состоянии алкогольного опьянения, забыл ее ночью на улице", — говорится в сообщении.
В МВД РИА Новости пояснили, что мужчина является двоюродным дедом ребенка.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 125 УК России ("Оставление в опасности").