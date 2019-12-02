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РИА Новости

В Бурятии прохожий спас девочку, забытую пьяным дедом в сугробе

07:55 02.12.2019 (обновлено: 11:40 02.12.2019)
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© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкУлан-Удэ
Улан-Удэ
© РИА Новости / Мария Плотникова
Перейти в фотобанк
Улан-Удэ. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 2 дек — РИА Новости. Житель Бурятии спас замерзающую в сугробе трехлетнюю девочку, забытую пьяным двоюродным дедом ночью на улице в районе дач в Заиграевском районе Бурятии, сообщает республиканский главк МЧС.
По данным пресс-службы, инцидент произошел в воскресенье. На обочине дороги Заиграево — Улан-Удэ, на окраине СНТ, 43-летний прохожий обнаружил трехлетнюю девочку.
"Ребенок с переохлаждением доставлен в медицинское учреждение. Сотрудниками полиции установлено, что 43-летний родственник девочки, проживающий в одном из СНТ Заиграевского района, находясь в состоянии алкогольного опьянения, забыл ее ночью на улице", — говорится в сообщении.
В МВД РИА Новости пояснили, что мужчина является двоюродным дедом ребенка.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 125 УК России ("Оставление в опасности").
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Республика БурятияМЧС РФЗаиграевский районПроисшествия
Популярные комментарии
Прохожему уважуха, просто не каждый сейчас обращает внимания, что происходит вокруг. Молодец, одно слово "Человек".
2 декабря, 08:34
Себекхотеп III
7000000
Пьяниц нужно судить как убийц, потому что они отравляют жизнь окружающим, попросту губят их. Сроки должны быть больше, чем по 105 статье, потому что убийства этими алкогольными уродами, являются преднамеренными и спланированными.
2 декабря, 10:14
nnnetzenzury n
1711107
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