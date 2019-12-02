Патрушев: укрепление партнерства с Китаем является приоритетом России

ПЕКИН, 2 дек - РИА Новости. Укрепление партнерства с Китаем является безусловным и долгосрочным приоритетом для России, отвечающий интересам обеспечения ее безопасности, а также социально-экономического развития, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"Дружественные российско-китайские связи развиваются поступательно, на принципах открытости и взаимного уважения", - сказал Патрушев в понедельник в Пекине на открытии двусторонних консультаций в рамках механизма по общественной безопасности, юстиции и правопорядку. "Укрепление диалога с Китаем для нас - безусловный и долгосрочный приоритет, отвечающий задачам обеспечения национальной безопасности и устойчивого социально-экономического развития", - подчеркнул секретарь российского Совбеза.
Патрушев напомнил, что в ходе российско-китайского саммита в июне в Москве было объявлено о вступлении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия России и Китая в новую эпоху, и это совпало и с 70-летним юбилеем начала дипломатических отношений между обеими странами.
В подписанном 5 июня нынешнего года в Москве президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином совместном российско-китайском заявлении говорится, что "целями российско-китайского сотрудничества в сфере безопасности являются обеспечение национальной безопасности двух стран и создание благоприятных условий для их устойчивого развития, эффективное противостояние как различного рода традиционным, так и новым вызовам и угрозам в сфере безопасности".