Патрушев пригласил Китай на встречу по безопасности в России

"Признателен партнерам за участие в проводимых нами форумах. Пользуясь случаем, приглашаю китайскую сторону принять участие в очередной международной встрече, которая пройдет 26-29 мая следующего года в Калининградской области", - сказал Патрушев в понедельник в Пекине на встрече с членом Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая, секретарём политико-юридической комиссии ЦК КПК Го Шэнкунем.

Встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, ежегодно проводятся под эгидой Совбеза РФ в одном из городов России. Как неоднократно отмечали участники таких встреч, этот форум стал важным элементом сотрудничества государств из разных частей мира по вопросам обеспечения региональной и глобальной безопасности. В июне нынешнего года такая встреча прошла в Уфе.