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РИА Новости

Патрушев пригласил Китай на встречу по безопасности в России

07:27 02.12.2019
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
ПЕКИН, 2 дек - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев пригласил китайских партнеров принять участие в предстоящей в конце мая 2020 года в Калининградской области ежегодной международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.
"Признателен партнерам за участие в проводимых нами форумах. Пользуясь случаем, приглашаю китайскую сторону принять участие в очередной международной встрече, которая пройдет 26-29 мая следующего года в Калининградской области", - сказал Патрушев в понедельник в Пекине на встрече с членом Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая, секретарём политико-юридической комиссии ЦК КПК Го Шэнкунем.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
07:16
Патрушев заявил о важности диалога с Китаем по безопасности
Встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, ежегодно проводятся под эгидой Совбеза РФ в одном из городов России. Как неоднократно отмечали участники таких встреч, этот форум стал важным элементом сотрудничества государств из разных частей мира по вопросам обеспечения региональной и глобальной безопасности. В июне нынешнего года такая встреча прошла в Уфе.
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Калининградская областьКитайНиколай ПатрушевРоссияВ мире
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