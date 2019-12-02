В Кузбассе столкнулись три машины, семь человек пострадали

"ДТП. Три машины столкнулись, включая скорую помощь, на трассе Белово – Гурьевск. Там семеро пострадавших, включая бригаду скорой помощи, там три человека (пострадали - ред.): водитель, врач и фельдшер. Но они вроде легко пострадали. Одного (пострадавшего – ред.) увезли в Центр охраны здоровья шахтеров в Ленинск – Кузнецкий, он тяжелый, по остальным степень тяжести пока не скажем, неизвестно. В данный момент семеро человек увезли в больницу. По поводу госпитализации будет известно позже", – сообщил Дужик.