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РИА Новости

В Кузбассе столкнулись три машины, семь человек пострадали

07:12 02.12.2019
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСотрудник дорожно-патрульной службы
Сотрудник дорожно-патрульной службы
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Сотрудник дорожно-патрульной службы. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 2 дек – РИА Новости. Три автомобиля столкнулись на кузбасской трассе Белово – Гурьевск у села Беково, включая автомобиль скорой помощи, известно о семи пострадавших, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Центра медицины катастроф Антон Дужик.
"ДТП. Три машины столкнулись, включая скорую помощь, на трассе Белово – Гурьевск. Там семеро пострадавших, включая бригаду скорой помощи, там три человека (пострадали - ред.): водитель, врач и фельдшер. Но они вроде легко пострадали. Одного (пострадавшего – ред.) увезли в Центр охраны здоровья шахтеров в Ленинск – Кузнецкий, он тяжелый, по остальным степень тяжести пока не скажем, неизвестно. В данный момент семеро человек увезли в больницу. По поводу госпитализации будет известно позже", – сообщил Дужик.
Комментарием ГИБДД Кемеровской области РИА Новости пока не располагает.
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