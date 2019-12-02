Ученые на Чукотке выясняют, кто написал "Т-34" на белом медведе

ВЛАДИВОСТОК, 2 дек — РИА Новости. Ученые выясняют, где было снято видео с белым медведем, на боку которого неизвестные краской написали "Т-34", рассказал РИА Новости старший научный сотрудник Лаборатории экологии млекопитающих Института биологических проблем Севера ДВО РАН Анатолий Кочнев.

В понедельник сотрудник WWF на Чукотке Сергей Кавры опубликовал видео, снятое из кабины машины. На нем видно, как вдоль дороги идет белый медведь, на боку у него черной краской крупно написано "Т-34". Видео прокомментировал и Кочнев, который начал выяснять, где оно снято.

"Пока не понятно, где снято видео. Я не знаю таких мест на Чукотке. В этом году была суматоха с медведями на Новой Земле, возможно, там предприняли меры на эту зиму: отлов, обездвиживание, а поскольку там не ученые этим занимаются, то могли быть "шутники". В Facebook я привлек внимание к этой теме сотрудника Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова РАН и заповедник "Остров Врангеля" на Чукотке. Может быть, там могло произойти", — сказал Кочнев.

По его словам, если это обычная краска, то она быстро смоется.

"В 60-е годы прошлого века ученые на острове Врангеля пытались краской метить белых медведей, рисовали аккуратные номера на боку. Но медведи обтирались: когда встает лед и они плавают, то очищаются. Но первое время, пока он не очистится, охотиться ему будет тяжело", — сказал собеседник.

Он отметил, что вопрос вызывает само отношение к медведям. "Это видео изначально переслал чукотский охотник, чукчи хотят охотиться на белых медведей, но зоозащитники против — называют их браконьерами и так далее. А на самом деле у охотников куда больше уважения к зверям, чем у тех, кто написал на боку медведя. Такое отношение только хуже самим животным делает", — отметил Кочнев.

Власти Архангельской области 9 февраля приняли решение ввести на архипелаге Новая Земля режим чрезвычайной ситуации из-за небывалого скопления белых медведей вокруг населенных пунктов. В районе поселка Белушья Губа было отмечено наличие 52 белых медведей, заходящих в населенный пункт. Отмечались случаи агрессивного поведения диких животных: нападения на людей, проникновения в жилые и служебные помещения.