Ученые на Чукотке выясняют, кто написал "Т-34" на белом медведе

ВЛАДИВОСТОК, 2 дек — РИА Новости. Ученые выясняют, где было снято видео с белым медведем, на боку которого неизвестные краской написали "Т-34", рассказал РИА Новости старший научный сотрудник Лаборатории экологии млекопитающих Института биологических проблем Севера ДВО РАН Анатолий Кочнев.
"Пока не понятно, где снято видео. Я не знаю таких мест на Чукотке. В этом году была суматоха с медведями на Новой Земле, возможно, там предприняли меры на эту зиму: отлов, обездвиживание, а поскольку там не ученые этим занимаются, то могли быть "шутники". В Facebook я привлек внимание к этой теме сотрудника Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова РАН и заповедник "Остров Врангеля" на Чукотке. Может быть, там могло произойти", — сказал Кочнев.
По его словам, если это обычная краска, то она быстро смоется.
"В 60-е годы прошлого века ученые на острове Врангеля пытались краской метить белых медведей, рисовали аккуратные номера на боку. Но медведи обтирались: когда встает лед и они плавают, то очищаются. Но первое время, пока он не очистится, охотиться ему будет тяжело", — сказал собеседник.
Он отметил, что вопрос вызывает само отношение к медведям. "Это видео изначально переслал чукотский охотник, чукчи хотят охотиться на белых медведей, но зоозащитники против — называют их браконьерами и так далее. А на самом деле у охотников куда больше уважения к зверям, чем у тех, кто написал на боку медведя. Такое отношение только хуже самим животным делает", — отметил Кочнев.
Власти Архангельской области 9 февраля приняли решение ввести на архипелаге Новая Земля режим чрезвычайной ситуации из-за небывалого скопления белых медведей вокруг населенных пунктов. В районе поселка Белушья Губа было отмечено наличие 52 белых медведей, заходящих в населенный пункт. Отмечались случаи агрессивного поведения диких животных: нападения на людей, проникновения в жилые и служебные помещения.
Белый медведь обитает в приполярных областях в Северном полушарии Земли. Чукотская популяция белого медведя считается самой большой в мире. Этот зверь занесен в Международную Красную книгу и в Красную книгу России. Вид медленно размножается, у молодняка высокая смертность. Кроме того, в последнее время из-за потепления и таяния льдов медведям все сложнее охотиться, поэтому этот вид считается уязвимым.