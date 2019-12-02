Глава Хабаровского края соболезнует семьям погибших в ДТП в Забайкалье

"От лица жителей Хабаровского края, от себя лично выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших в ДТП с участием пассажирского автобуса в Забайкальском крае. Мы скорбим вместе с вами и разделяем боль невосполнимой утраты. Искренне желаем всем, кто пострадал в этой страшной аварии, скорейшего выздоровления", - приводятся в сообщении слова Фургала.