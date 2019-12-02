Глава Хабаровского края соболезнует семьям погибших в ДТП в Забайкалье

ХАБАРОВСК, 2 дек - РИА Новости. Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал направил соболезнования главе Забайкальского края Александру Осипову и семьям погибших и пострадавших в связи с аварией в Сретенском районе и гибелью 19 человек, сообщает краевое правительство.
Автобус сообщением Чита - Сретенск упал с моста через реку Куэнгу днем 1 декабря. В аварии погибли 19 человек, в том числе водитель, еще 21 пассажир пострадал. Возбуждено уголовное дело. Губернатор Забайкальского края 2 декабря объявил траур по погибшим.
"От лица жителей Хабаровского края, от себя лично выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших в ДТП с участием пассажирского автобуса в Забайкальском крае. Мы скорбим вместе с вами и разделяем боль невосполнимой утраты. Искренне желаем всем, кто пострадал в этой страшной аварии, скорейшего выздоровления", - приводятся в сообщении слова Фургала.