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РИА Новости

Врачи рассказали о состоянии пострадавших при ДТП в Забайкалье

06:51 02.12.2019 (обновлено: 08:49 02.12.2019)
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© Пресс-служба МЧС РФ / Перейти в фотобанкДТП с пассажирским автобусом в Забайкальском крае
ДТП с пассажирским автобусом в Забайкальском крае
© Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в фотобанк
КРАСНОЯРСК, 2 дек — РИА Новости. Все пострадавшие в ДТП с автобусом в Забайкалье получают необходимую помощь, сообщили в пресс-службе главы региона.
Автобус сообщением Чита — Сретенск упал с моста через реку Куэнгу днем 1 декабря. Погибли 19 человек, в том числе водитель, еще 21 пассажир пострадал. Возбуждено уголовное дело. Губернатор Забайкальского края 2 декабря объявил траур по погибшим.
Шесть раненых доставили на лечение в краевую клиническую больницу в Читу, из них четверо — в реанимации. По словам заместителя главного врача по хирургии Евгения Порушничака, двоих, чье состояние оценивается как средней степени тяжести, поместили в стационар.
При этом врачам удалось спасти ребенка беременной пассажирки, сообщил муж пострадавшей Александр Чернявский.
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В Шилкинской больнице остаются семь человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии. У остальных — характерные для ДТП травмы: переломы и повреждения конечностей, позвоночника, ушибы и сотрясение головного мозга.

"Всем больным сразу же была проведена необходимая диагностика, включая исследования на компьютерном томографе. Сейчас пострадавшие, те, кому позволяет состояние, готовятся к транспортировке в Читу бортом санавиации", — рассказал главный врач Шилкинской ЦРБ Сергей Бянкин.

В воскресенье в больнице прошел сеанс видеосвязи с медиками из Москвы, еще одна серия консультаций ожидается в понедельник.
В Сретенской ЦРБ на лечении находятся шесть человек, включая 12-летнюю девочку. Как сообщил главврач Анатолий Убинин, четверых пострадавших доставили накануне, двое самостоятельно обратились за медицинской помощью в понедельник.
Еще две женщины, состояние которых оценивается как тяжелое, находятся в Нерчинской ЦРБ. "Они получили серьезные травмы. Одной пациентке была проведена операция", — рассказала главный врач Анна Вечканова.
Она отметила, что лечение контролируют специалисты Института имени Бурденко. Сейчас решается вопрос о транспортировке пострадавших в Читу.
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ДТП с пассажирским автобусом в ЗабайкальеИнститут нейрохирургии имени академика Н. Н. БурденкоЗабайкальский крайРоссияПроисшествия
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