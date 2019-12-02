Врачи рассказали о состоянии пострадавших при ДТП в Забайкалье

ДТП с пассажирским автобусом в Забайкальском крае

КРАСНОЯРСК, 2 дек — РИА Новости. Все пострадавшие в Все пострадавшие в ДТП с автобусом в Забайкалье получают необходимую помощь, сообщили в пресс-службе главы региона.

Автобус сообщением Чита — Сретенск упал с моста через реку Куэнгу днем 1 декабря. Погибли 19 человек, в том числе водитель, еще 21 пассажир пострадал. Возбуждено уголовное дело. Губернатор Забайкальского края 2 декабря объявил траур по погибшим.

Шесть раненых доставили на лечение в краевую клиническую больницу в Читу, из них четверо — в реанимации. По словам заместителя главного врача по хирургии Евгения Порушничака, двоих, чье состояние оценивается как средней степени тяжести, поместили в стационар.

При этом врачам удалось спасти ребенка беременной пассажирки, сообщил муж пострадавшей Александр Чернявский.

В Шилкинской больнице остаются семь человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии. У остальных — характерные для ДТП травмы: переломы и повреждения конечностей, позвоночника, ушибы и сотрясение головного мозга.

"Всем больным сразу же была проведена необходимая диагностика, включая исследования на компьютерном томографе. Сейчас пострадавшие, те, кому позволяет состояние, готовятся к транспортировке в Читу бортом санавиации", — рассказал главный врач Шилкинской ЦРБ Сергей Бянкин.

В воскресенье в больнице прошел сеанс видеосвязи с медиками из Москвы, еще одна серия консультаций ожидается в понедельник.

В Сретенской ЦРБ на лечении находятся шесть человек, включая 12-летнюю девочку. Как сообщил главврач Анатолий Убинин, четверых пострадавших доставили накануне, двое самостоятельно обратились за медицинской помощью в понедельник.

Еще две женщины, состояние которых оценивается как тяжелое, находятся в Нерчинской ЦРБ. "Они получили серьезные травмы. Одной пациентке была проведена операция", — рассказала главный врач Анна Вечканова.