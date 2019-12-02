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РИА Новости

В Техасе три человека погибли при крушении легкомоторного самолета

06:27 02.12.2019
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CC BY-SA 2.0 / Raymond Wambsgans / Emergencias C, AgentSmith6 and 4 more people faved this Автомобиль скорой помощи в США
Автомобиль скорой помощи в США
CC BY-SA 2.0 / Raymond Wambsgans / Emergencias C, AgentSmith6 and 4 more people faved this
Автомобиль скорой помощи в США. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Три человека погибли в результате крушения легкомоторного самолета недалеко от международного аэропорта города Сан-Антонио в Техасе, сообщает телеканал NBC со ссылкой на местные власти.
Сообщается, что инцидент произошел в воскресенье вечером, когда у самолета произошли проблемы с двигателем по пути из города Шугар Ленд в Берне. Пилот пытался посадить самолет в аэропорту Сан-Антонио, но попытки были неуспешными, и самолет упал почти в 140 метрах от взлетно-посадочной полосы.
По словам главы пожарной службы Сан-Антонио Чарли Худа, все три человека, находившиеся на борту, погибли.
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Сан-АнтониоСШАТехасВ мире
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