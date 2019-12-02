В Техасе три человека погибли при крушении легкомоторного самолета

Сообщается, что инцидент произошел в воскресенье вечером, когда у самолета произошли проблемы с двигателем по пути из города Шугар Ленд в Берне. Пилот пытался посадить самолет в аэропорту Сан-Антонио, но попытки были неуспешными, и самолет упал почти в 140 метрах от взлетно-посадочной полосы.