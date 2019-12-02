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РИА Новости

Упавший с моста автобус отвезут в Читу для расследования

06:20 02.12.2019
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© РИА Новости / пресс-служба МЧС РФНа месте падения пассажирского автобуса с моста в Забайкальском крае
На месте падения пассажирского автобуса с моста в Забайкальском крае
© РИА Новости / пресс-служба МЧС РФ
ЧИТА, 2 дек - РИА Новости. Следователи перевезут в Читу автобус, который упал с моста в Сретенском районе Забайкальского края, сообщил на оперативном заседании регионального правительства исполняющий обязанности вице-премьера Андрей Гурулёв.
Автобус сообщением Чита - Сретенск упал с моста через реку Куэнгу днем 1 декабря. В аварии погибли 19 человек, в том числе водитель и двое детей, еще 21 пассажир пострадал. Возбуждено уголовное дело. Губернатор Забайкальского края 2 декабря объявил траур по погибшим.
"Автобус транспортируют в Читу, проведут дополнительные следственные мероприятия", – сказал Гурулёв.
На месте падения пассажирского автобуса с моста в Забайкальском крае
05:17
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Сретенский районЗабайкальский крайЧитаПроисшествия
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