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РИА Новости

Во Франции трое спасателей погибли при крушении вертолета

06:11 02.12.2019
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CC0 / Tricia123 / Вертолет
Вертолет
CC0 / Tricia123 /
Вертолет. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Трое спасателей, которые оказывали помощь пострадавшим от паводков на юго-востоке Франции, погибли в результате крушения вертолета, сообщается на сайте МВД страны.
"Вечером 1 декабря, когда вертолет (департамента) "Гражданской безопасности" EC145 направлялся в Ле-Люк-Ле-Канне (Вар), чтобы провести разведывательно-спасательную операцию, радиосвязь и радары перестали работать. Несмотря на то, что... были предприняты значительные поисковые усилия, три человека, находившиеся в вертолете, были найдены мертвыми в 01:30 по местному времени (03.30 мск) около коммуны Ле-Ров (Буш-дю-Рон)", - говорится в сообщении.
По данным МВД, расследование позволит определить обстоятельства произошедшего.
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