Снег в Подмосковье выпадет на текущей неделе, в столице его не заметят

"В Москве декабрь начался с типичной декабрьской погоды: отрицательные температуры - минус 4 - минус 6 ночью, минус 1 - минус 3 днем до четверга включительно. В четверг днем мы прогнозируем уже оттепель. Эта оттепель будет характерна для второй половины этой недели: ночью около 0, днем - от 0 до плюс 5. Небольшой снег будет выпадать в понедельник и во вторник. На территории Московской области выпадет снег, но пушистого снега волнами не будет. Высота снежного покрова будет увеличиваться на 0,5 сантиметра в день. В Москве этого не почувствуешь. Тут остров тепла", - сказал Вильфанд.