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РИА Новости

Снег в Подмосковье выпадет на текущей неделе, в столице его не заметят

06:02 02.12.2019 (обновлено: 06:13 02.12.2019)
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© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкДиректор Гидрометцентра России Роман Вильфанд во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня". 18 октября 2017
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня. 18 октября 2017
© РИА Новости / Александр Натрускин
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Небольшой снег выпадет в середине недели в столичном регионе, но в Москве снежного покрова не будет, сообщил РИА Новости и.о. главы Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"В Москве декабрь начался с типичной декабрьской погоды: отрицательные температуры - минус 4 - минус 6 ночью, минус 1 - минус 3 днем до четверга включительно. В четверг днем мы прогнозируем уже оттепель. Эта оттепель будет характерна для второй половины этой недели: ночью около 0, днем - от 0 до плюс 5. Небольшой снег будет выпадать в понедельник и во вторник. На территории Московской области выпадет снег, но пушистого снега волнами не будет. Высота снежного покрова будет увеличиваться на 0,5 сантиметра в день. В Москве этого не почувствуешь. Тут остров тепла", - сказал Вильфанд.
Он также уточнил, что через неделю столичный регион опять ждет похолодание. Насколько интенсивное - станет известно во вторник-среду.
Роман Вильфанд
04:07
Вильфанд рассказал, где в России резко потеплеет на грядущей неделе
202004
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Роман ВильфандГидрометцентрМоскваМосковская областьОбщество
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