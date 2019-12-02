Губернатор Приморья соболезнует семьям погибших в ДТП в Забайкалье

Автобус сообщением Чита - Сретенск упал с моста через реку Куэнгу днем 1 декабря. В аварии погибли 19 человек, в том числе водитель, еще 21 пассажир пострадал. Возбуждено уголовное дело. Губернатор Забайкальского края 2 декабря объявил траур по погибшим.

"К глубокому сожалению, трагедия на трассе в Сретенском районе унесла жизни людей. Хочу передать слова сочувствия и поддержки всем жителям Забайкальского края, родным и близким всех безвременно ушедших из жизни в результате автокатастрофы. Администрация Приморского края скорбит вместе с вами. Сил, стойкости вам в эти тяжелые дни. Светлая память погибшим и скорейшего выздоровления пострадавшим", - приводятся слова Кожемяко.