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РИА Новости

Губернатор Приморья соболезнует семьям погибших в ДТП в Забайкалье

05:36 02.12.2019 (обновлено: 16:59 02.12.2019)
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© РИА Новости / пресс-служба МЧС РФНа месте падения пассажирского автобуса с моста в Забайкальском крае
На месте падения пассажирского автобуса с моста в Забайкальском крае
© РИА Новости / пресс-служба МЧС РФ
На месте падения пассажирского автобуса с моста в Забайкальском крае. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 2 дек - РИА Новости. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко выразил соболезнования родным и близким погибших в ДТП с автобусом в Забайкалье, сообщила журналистам пресс-секретарь главы региона Дарья Сметанина.
Автобус сообщением Чита - Сретенск упал с моста через реку Куэнгу днем 1 декабря. В аварии погибли 19 человек, в том числе водитель, еще 21 пассажир пострадал. Возбуждено уголовное дело. Губернатор Забайкальского края 2 декабря объявил траур по погибшим.
"К глубокому сожалению, трагедия на трассе в Сретенском районе унесла жизни людей. Хочу передать слова сочувствия и поддержки всем жителям Забайкальского края, родным и близким всех безвременно ушедших из жизни в результате автокатастрофы. Администрация Приморского края скорбит вместе с вами. Сил, стойкости вам в эти тяжелые дни. Светлая память погибшим и скорейшего выздоровления пострадавшим", - приводятся слова Кожемяко.
На месте падения пассажирского автобуса с моста в Забайкальском крае
05:17
В Забайкалье объявили траур по погибшим в ДТП с автобусом
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ДТП с пассажирским автобусом в ЗабайкальеОлег КожемякоЗабайкальский крайРоссияОбщество
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