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РИА Новости

МВД завело дело о нарушении ПДД после аварии с автобусом в Забайкалье

05:34 02.12.2019 (обновлено: 16:58 02.12.2019)
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© РИА Новости / пресс-служба МЧС РФНа месте падения пассажирского автобуса с моста в Забайкальском крае
На месте падения пассажирского автобуса с моста в Забайкальском крае
© РИА Новости / пресс-служба МЧС РФ
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Следователи специализированного отдела по расследованию дорожно-транспортных происшествий завели уголовное дело после ДТП в Забайкалье с автобусом, в котором погибли 19 человек, его передали в СК, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
Автобус сообщением Чита - Сретенск упал с моста через реку Куэнгу днем 1 декабря. В аварии погибли 19 человек, в том числе водитель, еще 21 пассажир пострадал. Возбуждено уголовное дело. Губернатор Забайкальского края 2 декабря объявил траур по погибшим.
На месте падения пассажирского автобуса с моста в Забайкальском крае
05:17
В Забайкалье объявили траур по погибшим в ДТП с автобусом
"Следователем специализированного отдела по расследованию ДТП УМВД России по городу Чите возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц", - говорится в сообщении.
Добавляется, что прокурор Сретенского района изъял данное дело и передал его следователю СК для соединения с уголовным делом по статье УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек" для дальнейшего расследования.
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ДТП с пассажирским автобусом в ЗабайкальеСледственный комитет РФМВД РФЗабайкальский крайПроисшествия
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