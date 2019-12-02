МВД завело дело о нарушении ПДД после аварии с автобусом в Забайкалье

На месте падения пассажирского автобуса с моста в Забайкальском крае

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Следователи специализированного отдела по расследованию дорожно-транспортных происшествий завели уголовное дело после Следователи специализированного отдела по расследованию дорожно-транспортных происшествий завели уголовное дело после ДТП Забайкалье с автобусом, в котором погибли 19 человек, его передали в СК, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

Автобус сообщением Чита - Сретенск упал с моста через реку Куэнгу днем 1 декабря. В аварии погибли 19 человек, в том числе водитель, еще 21 пассажир пострадал. Возбуждено уголовное дело. Губернатор Забайкальского края 2 декабря объявил траур по погибшим.

"Следователем специализированного отдела по расследованию ДТП УМВД России по городу Чите возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц", - говорится в сообщении.