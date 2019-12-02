В Забайкалье объявили траур по погибшим в ДТП с автобусом

На месте падения пассажирского автобуса с моста в Забайкальском крае

Ранее траур объявили власти Сретенского района, где произошло ДТП.

В день траура на всей территории региона будут приспущены государственные флаги России и Забайкальского края, а также отменены развлекательные передачи и мероприятия.

Александр Осипов заверил, что краевое правительство окажет помощь и поддержку родственникам пострадавших и погибших в ДТП.

"Мои искренние соболезнования родным и близким погибших", - сказал губернатор.