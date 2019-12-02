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РИА Новости

В Забайкалье объявили траур по погибшим в ДТП с автобусом

05:17 02.12.2019 (обновлено: 16:58 02.12.2019)
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© РИА Новости / пресс-служба МЧС РФНа месте падения пассажирского автобуса с моста в Забайкальском крае
На месте падения пассажирского автобуса с моста в Забайкальском крае
© РИА Новости / пресс-служба МЧС РФ
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов объявил 2 декабря днем траура в регионе в связи с ДТП с автобусом в Забайкалье, в котором погибли 19 человек, об этом сообщается на официальном портале края.
Ранее траур объявили власти Сретенского района, где произошло ДТП.
В день траура на всей территории региона будут приспущены государственные флаги России и Забайкальского края, а также отменены развлекательные передачи и мероприятия.
Александр Осипов заверил, что краевое правительство окажет помощь и поддержку родственникам пострадавших и погибших в ДТП.

"Мои искренние соболезнования родным и близким погибших", - сказал губернатор.

Автобус сообщением Чита - Сретенск упал с моста через реку Куэнгу днем 1 декабря. В аварии погиб в том числе и водитель, еще 21 пассажир пострадал. Возбуждено уголовное дело.
На месте падения пассажирского автобуса с моста в Забайкальском крае
Вчера, 20:56
В Забайкалье обнародовали имена погибших в ДТП с автобусом
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ДТП с пассажирским автобусом в ЗабайкальеАлександр ОсиповЗабайкальский крайРоссияОбщество
Популярные комментарии
Такую когда-то прекрасную, в Советское время, страну превратили в страну потребителей, бомжей, нищих и траура. Почему? Сами догадайтесь.
2 декабря, 05:39
ВпВсё помню! Дедушка
3400406
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