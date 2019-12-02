В Забайкалье объявили траур по погибшим в ДТП с автобусом

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов объявил 2 декабря днем траура в регионе в связи с ДТП с автобусом в Забайкалье, в котором погибли 19 человек, об этом сообщается на официальном портале края.
Ранее траур объявили власти Сретенского района, где произошло ДТП.
В день траура на всей территории региона будут приспущены государственные флаги России и Забайкальского края, а также отменены развлекательные передачи и мероприятия.
Александр Осипов заверил, что краевое правительство окажет помощь и поддержку родственникам пострадавших и погибших в ДТП.
"Мои искренние соболезнования родным и близким погибших", - сказал губернатор.
Автобус сообщением Чита - Сретенск упал с моста через реку Куэнгу днем 1 декабря. В аварии погиб в том числе и водитель, еще 21 пассажир пострадал. Возбуждено уголовное дело.