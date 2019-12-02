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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-12-02T05:06+0300
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РИА Новости

Российские военные расширили зону воздушного патрулирования в Алеппо

05:06 02.12.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкВертолет Ми-35 ВКС РФ
Вертолет Ми-35 ВКС РФ
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Вертолет Ми-35 ВКС РФ. Архивное фото
АЛЕППО (Сирия), 2 дек - РИА Новости. Российские военные увеличили зону воздушного патрулирования в северной части сирийской провинции Алеппо, передает корреспондент РИА Новости.
Вертолеты российских ВКС оказывают поддержку с воздуха военной полиции во время патрулирования дорог в Алеппо. Также вертолеты Ми-8 и Ми-35 сопровождают колонны сотрудников Центра по примирению враждующих сторон до пунктов выдачи гуманитарной помощи. Главная задача - пресечь любую возможную провокацию и поддержать мир на земле с воздуха.
"Летать стали чаще и больше, потому что расширяется зона патрулирования. Сопровождаем колонны военной полиции, обеспечиваемся безопасность этих колонн", - сказал пилот вертолета Ми-8 ВКС РФ Иван Светлаков.
Воздушное патрулирование северных территорий Сирии российские Воздушно-космические силы проводят с начала ноября. Полеты проходят ежедневно на малых высотах: вертолеты не поднимаются выше 50 метров.
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РФ и Турция 22 октября подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов, в частности о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы для содействия выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что отвод курдов завершен досрочно. После этого началось совместное российско-турецкое патрулирование.

Развитие ситуации - в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

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