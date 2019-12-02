Очевидцы сняли видео с тигром, сопровождавшим машину под Хабаровском

ХАБАРОВСК, 2 дек — РИА Новости. Специалисты Специалисты центра "Амурский тигр" проверяют место выхода тигра на дорогу в районе Змеиной сопки под Хабаровском , хищника запечатлели на видео очевидцы, сообщает центр.

На странице центра в Instagram опубликовано видео, снятое из проезжающей машины. На кадрах запечатлен тигр, который стоит в лесу у края дороги. Увидев автомобиль, он выходит из леса и некоторое время идет по дороге за медленно едущей машиной, проявляя к ней интерес.

"Очевидцы сняли тигра в районе Змеиной сопки в Хабаровском крае. Видео с нами поделились коллеги из @fareast_khv. Место съемки уже проверяют", — говорится в сообщении.

Отмечается, что очевидцы, сделавшие кадры, поступили правильно. Машину покидать не стали, продолжили движение. "Соблюдайте правила поведения при встрече с хищниками", — предупреждают специалисты центра.