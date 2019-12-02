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Очевидцы сняли тигра в районе Змеиной сопки в Хабаровском крае. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Видео с нами поделились коллеги из @fareast_khv_ . Место съемки уже проверяют! ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Знаем, перебороть любопытство и просто поехать дальше – тяжело. Но очевидцы, сделавшие кадры, поступили правильно. Машину покидать не стали, продолжили движение. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Соблюдайте правила поведения при встрече с хищниками! ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ENG: Amur tiger was filmed in Khabarovsk Krai, near Zmeinaya sopka. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Got this video from colleagues @fareast_khv_ Inspectors are already checking the site. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ We know that it is difficult to overcome curiosity and just move on. But those who filmed it acted right and didn't leave the car and continued their way. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #амурскийтигр #тигр #центрамурскийтигр #хабаровскийкрай #россия #дикаяприрода #amurtiger #tiger #siberiantiger #amurtigercenter #russia #wildlife #bigcats
Очевидцы сняли видео с тигром, сопровождавшим машину под Хабаровском
04:33 02.12.2019 (обновлено: 15:29 02.12.2019)
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© Фото : АНО "Центр "Амурский тигр"Амурский тигр
© Фото : АНО "Центр "Амурский тигр"
Амурский тигр. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 2 дек — РИА Новости. Специалисты центра "Амурский тигр" проверяют место выхода тигра на дорогу в районе Змеиной сопки под Хабаровском, хищника запечатлели на видео очевидцы, сообщает центр.
На странице центра в Instagram опубликовано видео, снятое из проезжающей машины. На кадрах запечатлен тигр, который стоит в лесу у края дороги. Увидев автомобиль, он выходит из леса и некоторое время идет по дороге за медленно едущей машиной, проявляя к ней интерес.
"Очевидцы сняли тигра в районе Змеиной сопки в Хабаровском крае. Видео с нами поделились коллеги из @fareast_khv. Место съемки уже проверяют", — говорится в сообщении.
Отмечается, что очевидцы, сделавшие кадры, поступили правильно. Машину покидать не стали, продолжили движение. "Соблюдайте правила поведения при встрече с хищниками", — предупреждают специалисты центра.
Амурский тигр — один из самых редких хищников планеты, занесен в Международную Красную книгу. По данным экспертов на осень 2019 года, общая численность хищника в России составляет 580-600 особей. Следующий учет тигров на Дальнем Востоке, как ожидается, проведут зимой 2021-2022 годов.