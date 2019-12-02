Роспотребнадзор открыл горячую линию по безопасности детских товаров

"С 2 декабря по 20 декабря специалисты территориальных управлений Роспотребнадзора по телефону единого консультационного центра Роспотребнадзора — 8 800 555 49 43 (звонок бесплатный) ответят на вопросы всех желающих по вопросам качества и безопасности детских товаров, дадут рекомендации, как правильно выбрать новогодний подарок", - говорится в сообщении.