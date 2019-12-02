Роспотребнадзор открыл горячую линию по безопасности детских товаров

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Роспотребнадзор в преддверии Нового года и зимних детских каникул открыл Всероссийскую горячую линию по вопросам качества и безопасности детских товаров, сообщается на сайте ведомства.
"С 2 декабря по 20 декабря специалисты территориальных управлений Роспотребнадзора по телефону единого консультационного центра Роспотребнадзора — 8 800 555 49 43 (звонок бесплатный) ответят на вопросы всех желающих по вопросам качества и безопасности детских товаров, дадут рекомендации, как правильно выбрать новогодний подарок", - говорится в сообщении.
Специалисты проконсультируют потребителей по вопросам качества и безопасности детской одежды, обуви, игрушек, сладких подарков, карнавальных костюмов, пиротехники, услуг аниматоров и детских елок, а также действующих нормативных требований к этой категории товаров и услуг.
Консультации проводятся по будням с 08.30 до 17.15, в пятницу - с 08.30 до 16.00.