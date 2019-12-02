Лондонский мост открыли после теракта

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Лондонский мост вновь открыт после теракта, в котором погибли два человека.
"Лондонский мост снова открыт для транспорта и пешеходов. Спасибо за ваше терпение", - сообщила полиция лондонского Сити.
Нападение с ножом на мосту произошло в пятницу днем, пять человек были ранены, двое из них скончались. Подозреваемого ликвидировала полиция, власти рассматривают инцидент как связанный с терроризмом. Ответственность взяла на себя террористическая группировка ИГ* (запрещена в России). Полиция установила, что нападавшим был 28-летний Усман Хан, он был осужден за участие в террористической деятельности в 2012 году и освобожден в декабре 2018 года.
Инцидент начался на встрече выпускников Кембриджа возле Лондонского моста, там нападавший ранил пять человек. Присутствовавшие попытались остановить преступника, но он выбежал на улицу, где его ликвидировала полиция.
*Террористическая организация, запрещенная в России