Спасшую детей камчатскую школьницу наградили грамотой

ВЛАДИВОСТОК, 2 дек - РИА Новости. Школьницу на Камчатке, которая помогла трем детям выбраться из горящей квартиры, наградили почетной грамотой Российского союза спасателей, сообщает краевое законодательное собрание.
Пожар произошёл 15 октября 2018 года в одной из квартир десятиэтажного жилого дома, расположенного на улице Савченко в Петропавловске-Камчатском, где проживала многодетная семья. На момент возгорания в квартире находились трое детей. Старшая девочка обратилась за помощью к своей соседке Карине Парышевой, которая вывела малышей и помогла защитить от дыма.
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"Председатель законодательного собрания Камчатского Валерий Раенко в торжественной обстановке наградил почетной грамотой Российского союза спасателей 16-летнюю Карину Парышеву", - говорится в сообщении.
Раенко поблагодарил маму девочки Элеонору Владимировну за то, что она воспитала достойного человека и гражданина.