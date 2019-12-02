Спасшую детей камчатскую школьницу наградили грамотой

В Челябинске школьник спас из горящей квартиры двух подростков

В Челябинске школьник спас из горящей квартиры двух подростков

"Председатель законодательного собрания Камчатского Валерий Раенко в торжественной обстановке наградил почетной грамотой Российского союза спасателей 16-летнюю Карину Парышеву", - говорится в сообщении.

Раенко поблагодарил маму девочки Элеонору Владимировну за то, что она воспитала достойного человека и гражданина.