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РИА Новости

Спасшую детей камчатскую школьницу наградили грамотой

04:13 02.12.2019
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© Фото : ГУ МЧС России по Камчатскому краюКарина Парышева, спасшая детей из пожара на Камчатке 15 октября 2018
Карина Парышева, спасшая детей из пожара на Камчатке 15 октября 2018
© Фото : ГУ МЧС России по Камчатскому краю
Карина Парышева, спасшая детей из пожара на Камчатке 15 октября 2018. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 2 дек - РИА Новости. Школьницу на Камчатке, которая помогла трем детям выбраться из горящей квартиры, наградили почетной грамотой Российского союза спасателей, сообщает краевое законодательное собрание.
Пожар произошёл 15 октября 2018 года в одной из квартир десятиэтажного жилого дома, расположенного на улице Савченко в Петропавловске-Камчатском, где проживала многодетная семья. На момент возгорания в квартире находились трое детей. Старшая девочка обратилась за помощью к своей соседке Карине Парышевой, которая вывела малышей и помогла защитить от дыма.
Пожар в многоквартирном доме в Челябинске из которого было спасено двое детей. 17 февраля 2018
20 февраля 2018, 09:37
В Челябинске школьник спас из горящей квартиры двух подростков
"Председатель законодательного собрания Камчатского Валерий Раенко в торжественной обстановке наградил почетной грамотой Российского союза спасателей 16-летнюю Карину Парышеву", - говорится в сообщении.
Раенко поблагодарил маму девочки Элеонору Владимировну за то, что она воспитала достойного человека и гражданина.
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Камчатский крайРоссияОбщество
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