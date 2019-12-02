СМИ: Белый дом не примет участие в слушаниях по импичменту

На прошлой неделе глава комитета палаты представителей по судебным делам Джеррольд Надлер пригласил президента США Дональда Трампа на слушания по импичменту 4 декабря и просил дать ответ до 18.00 местного времени 1 декабря (2.00 мск 2 декабря). Он также попросил Трампа определиться к тому времени с кандидатурой юриста, который будет представлять президента в комитете. Позже комитет палаты представителей США по судебным вопросам предписал Трампу уже до 6 декабря ответить об участии в слушаниях его адвоката, при этом дата слушаний - 4 декабря - не менялась.