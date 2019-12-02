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РИА Новости

СМИ: Белый дом не примет участие в слушаниях по импичменту

04:10 02.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Агарышев / Перейти в фотобанкБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Белый дом уведомил комитет палаты представителей по судебным делам, что не примет участие в слушаниях по импичменту 4 декабря, сообщает издание Politico.
На прошлой неделе глава комитета палаты представителей по судебным делам Джеррольд Надлер пригласил президента США Дональда Трампа на слушания по импичменту 4 декабря и просил дать ответ до 18.00 местного времени 1 декабря (2.00 мск 2 декабря). Он также попросил Трампа определиться к тому времени с кандидатурой юриста, который будет представлять президента в комитете. Позже комитет палаты представителей США по судебным вопросам предписал Трампу уже до 6 декабря ответить об участии в слушаниях его адвоката, при этом дата слушаний - 4 декабря - не менялась.
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Ранее Трамп не исключил, что даст показания в конгрессе в рамках рассмотрения импичмента.
"При нынешних условиях мы не намерены участвовать в слушаниях, которые пройдут в среду", - цитирует газета письмо юрисконсульта Белого дома Пэта Чиполлоне главе комитета палаты представителей по судебным делам Надлеру.
Демократы начали процесс импичмента против Трампа, заподозрив, что тот задержал военную помощь Украине, требуя в обмен на помощь расследования против собственного политического противника Джо Байдена. Демократы контролируют палату представителей, что позволяет вынести Трампу импичмент в этой палате, однако в сенате для отстранения президента потребуется две трети голосов, а республиканское большинство выносить импичмент не намерено.
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Дональд ТрампСШАВ мире
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