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Новое оружие России
2019-12-02T10:53+0300
https://ria.ru/20191202/1561819575.html
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РИА Новости

Источник оценил стоимость разработки нового российского авианосца

03:37 02.12.2019 (обновлено: 10:53 02.12.2019)
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкАндреевский флаг
Андреевский флаг
© РИА Новости / Павел Львов
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Стоимость разработки и строительства нового российского авианосца в случае решения о его строительстве оценивается в 300-400 миллиардов рублей, данные средства не предусмотрены текущей Государственной программой вооружений (ГПВ 2018-2027), сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.
Сейчас в составе ВМФ России всего один авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов", который находится в процессе ремонта.
"Авианосец – это дорогая история. Полный цикл создания такого корабля обойдется где-то в 300-400 миллиардов рублей, выделение таких средств в текущей ГПВ не предусмотрено", - сказал собеседник агентства.
При этом источник подчеркнул, что военное ведомство продолжает изучать различные проекты авианосцев, предлагаемые российскими проектно-конструкторскими бюро. Предполагается, что технологии строительства авианесущих кораблей будут отработаны при создании двух универсальных кораблей-доков (отечественный аналог "Мистралям), которые в 2020 году будут заложены на заводе "Залив" (Керчь).
Макет нового авианосца проекта Ламантин на Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге
03:03Новое оружие России
Источник рассказал о ходе разработки нового российского авианосца
Российское военное руководство неоднократно заявляло о необходимости строительства нового авианосца, однако если это решение будет принято, оно может быть реализовано после выполнения текущей госпрограммы вооружений 2018-2027.
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Новое оружие РоссииТяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов"РоссияВМФ РФБезопасность
Популярные комментарии
Также будет строится а как космодром Восточный. Уже писал на медни в стране укрепляется и развивается в основном воровство мошенничество и коррупция,следом идет подделка,спекуляция,обман.
2 декабря, 04:57
с старый прапор
18100010
Тут как бы последний Кузнецов на плаву остался, с такими то горе менеджерами Топ менеджерами.
2 декабря, 05:00
с старый прапор
10000010
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