Источник оценил стоимость разработки нового российского авианосца

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Стоимость разработки и строительства нового российского авианосца в случае решения о его строительстве оценивается в 300-400 миллиардов рублей, данные средства не предусмотрены текущей Государственной программой вооружений (ГПВ 2018-2027), сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Авианосец – это дорогая история. Полный цикл создания такого корабля обойдется где-то в 300-400 миллиардов рублей, выделение таких средств в текущей ГПВ не предусмотрено", - сказал собеседник агентства.

При этом источник подчеркнул, что военное ведомство продолжает изучать различные проекты авианосцев, предлагаемые российскими проектно-конструкторскими бюро. Предполагается, что технологии строительства авианесущих кораблей будут отработаны при создании двух универсальных кораблей-доков (отечественный аналог "Мистралям), которые в 2020 году будут заложены на заводе "Залив" (Керчь).