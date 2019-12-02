Школу в Приморье, куда ученик принес банку ртути, очистили

ВЛАДИВОСТОК, 2 дек - РИА Новости. Уровень концентрации паров ртути в школе села Хороль в Уровень концентрации паров ртути в школе села Хороль в Приморье , куда ученик принес банку с этим металлом, после демеркуризации упал ниже нормы, но пока занятия не возобновлены, сообщила РИА Новости начальник управления народного образования администрации Хорольского района Алла Абсросимова.

В школе 25 ноября разлилась ртуть из банки, которую принес ученик 7-го класса - он решил "поделиться" ею с друзьями и насыпал им в ладони. В школе проводилась эвакуация. По данным властей района, ртуть мальчик нашел в заброшенном гараже. Школа закрыта, специалисты устраняют последствия инцидента. Врачи по итогам осмотра не выявили у учеников симптомов отравления парами ртути. По данным организации "Примтехнополис", занимающейся утилизацией опасных отходов, концентрация ртути в учебном заведении более чем в 80 раз превышала норму.

"Замеры пришли в норму, даже ниже нормы. Остался запах (после демеркуризации - ред.)", - сказала Абросимова. По ее словам, пока занятия не возобновили, но, как она надеется, вскоре это должно произойти.

"Все будет зависеть от решения Роспотребнадзора . Пока школьники на дистанционном образовании, на консультациях", - отметила она.