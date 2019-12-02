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РИА Новости

Школу в Приморье, куда ученик принес банку ртути, очистили

03:24 02.12.2019
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© Depositphotos / ﻿﻿ArturVerkhovetskiyШкола
Школа
© Depositphotos / ﻿﻿ArturVerkhovetskiy
Школа. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 2 дек - РИА Новости. Уровень концентрации паров ртути в школе села Хороль в Приморье, куда ученик принес банку с этим металлом, после демеркуризации упал ниже нормы, но пока занятия не возобновлены, сообщила РИА Новости начальник управления народного образования администрации Хорольского района Алла Абсросимова.
В школе 25 ноября разлилась ртуть из банки, которую принес ученик 7-го класса - он решил "поделиться" ею с друзьями и насыпал им в ладони. В школе проводилась эвакуация. По данным властей района, ртуть мальчик нашел в заброшенном гараже. Школа закрыта, специалисты устраняют последствия инцидента. Врачи по итогам осмотра не выявили у учеников симптомов отравления парами ртути. По данным организации "Примтехнополис", занимающейся утилизацией опасных отходов, концентрация ртути в учебном заведении более чем в 80 раз превышала норму.
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"Замеры пришли в норму, даже ниже нормы. Остался запах (после демеркуризации - ред.)", - сказала Абросимова. По ее словам, пока занятия не возобновили, но, как она надеется, вскоре это должно произойти.
"Все будет зависеть от решения Роспотребнадзора. Пока школьники на дистанционном образовании, на консультациях", - отметила она.
По словам собеседницы, власти района организовали для детей питание, их подвоз и обеспечили кабинеты для обучения в другой школе, но Роспотребнадзор пока не дал разрешения на их учебу во вторую смену.
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РоспотребнадзорХорольский районПриморский крайПроисшествия
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