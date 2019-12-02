В районе Забайкалья, где произошло ДТП с автобусом, объявили траур

На месте падения пассажирского автобуса с моста в Забайкальском крае

Автобус сообщением Чита - Сретенск днем 1 декабря упал с моста через реку Куэнга. Жертвами аварии стали 19 человек, в том числе водитель, еще 21 пассажир получил травмы.

"Второго декабря 2019 года на территории муниципального района "Сретенский район" объявлен день траура", - говорится в сообщении.