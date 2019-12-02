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РИА Новости

В районе Забайкалья, где произошло ДТП с автобусом, объявили траур

03:22 02.12.2019 (обновлено: 07:54 02.12.2019)
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© РИА Новости / пресс-служба МЧС РФНа месте падения пассажирского автобуса с моста в Забайкальском крае
На месте падения пассажирского автобуса с моста в Забайкальском крае
© РИА Новости / пресс-служба МЧС РФ
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Власти Сретенского района объявили в понедельник траур в связи с ДТП с автобусом в Забайкалье, сообщается на официальном портале района.
Автобус сообщением Чита - Сретенск днем 1 декабря упал с моста через реку Куэнга. Жертвами аварии стали 19 человек, в том числе водитель, еще 21 пассажир получил травмы.
"Второго декабря 2019 года на территории муниципального района "Сретенский район" объявлен день траура", - говорится в сообщении.
Соболезнования в связи с трагедией в Забайкалье выразили премьер-министр Дмитрий Медведев, вице-премьер Татьяна Голикова, губернаторы ряда регионов, а также Совет Европы, власти Азербайджана и Катара.
На месте падения пассажирского автобуса с моста в Забайкальском крае
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ДТП с пассажирским автобусом в ЗабайкальеСретенский районЗабайкальский крайРоссияЧитаПроисшествия
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