В районе Забайкалья, где произошло ДТП с автобусом, объявили траур

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Власти Сретенского района объявили в понедельник траур в связи с ДТП с автобусом в Забайкалье, сообщается на официальном портале района.
Автобус сообщением Чита - Сретенск днем 1 декабря упал с моста через реку Куэнга. Жертвами аварии стали 19 человек, в том числе водитель, еще 21 пассажир получил травмы.
"Второго декабря 2019 года на территории муниципального района "Сретенский район" объявлен день траура", - говорится в сообщении.
Соболезнования в связи с трагедией в Забайкалье выразили премьер-министр Дмитрий Медведев, вице-премьер Татьяна Голикова, губернаторы ряда регионов, а также Совет Европы, власти Азербайджана и Катара.