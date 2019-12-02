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РИА Новости

СМИ узнали, почему застопорились переговоры США и КНР по торговле

03:18 02.12.2019
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© AP Photo / Ng Han GuanПротестующие в торговом центре IFC в Гонконге
Протестующие в торговом центре IFC в Гонконге
© AP Photo / Ng Han Guan
Протестующие в торговом центре IFC в Гонконге. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 2 дек - РИА Новости. Переговоры США и Китая по торговле застопорились из-за принятого накануне американским президентом Дональдом Трампом закона "О защите прав человека и демократии в Гонконге", сообщает портал Axios со ссылкой на источник, близкий к переговорной команде США.
Ранее президент США Дональд Трамп подписал два закона, касающихся Гонконга - "О защите прав человека и демократии в Гонконге", а также о запрете поставок в специальный административный район определенной полицейской экипировки. Документы корректируют закон о политике США в отношении Гонконга от 1992 года и предполагают ежегодный пересмотр торговых отношений с Гонконгом в зависимости от степени его автономии, а также санкции против лиц, которых Вашингтон посчитает ответственными за нарушение прав человека в административном районе.
"Источник, близкий к переговорной команде Трампа, сказал мне, что сделка с Китаем сейчас "застопорилась из-за законодательства по Гонконгу", и что нужно время, чтобы "успокоить внутреннюю политику Си (Цзиньпина, лидера КНР - ред.)", - пишет издание.
По данным Axios, "первая фаза" сделки с Китаем будет заключена в лучшем случае в конце года. В то же время источники, близкие к китайской переговорной команде, отмечают, что имеются "несколько значительных препятствий" на пути к выработке первой фазы соглашения. В частности, они касаются того, насколько Трамп будет готов снизить ранее введенные пошлины против китайских товаров.
Протестующие в торговом центре IFC в Гонконге
28 ноября, 11:24Сказано в эфире
Трамп намерен "защитить демократию" в Гонконге. Чем ответит Китай? Президент США подписал два закона по поводу ситуации в Гонконге, в Пекине пригрозили контрмерами. Свое мнение о целях действий Вашингтона в эфире радио Sputnik высказал политолог Владимир Киреев.
Ранее американские СМИ сообщали, что США могут отложить повышение импортных пошлин на китайские товары, которые должны вступить в силу 15 декабря, при этом подписание самой сделки может быть отложено на неопределенный срок. А глава китайской делегации на торговых переговорах с США Лю Хэ, в свою очередь, выразил "осторожный оптимизм" по поводу подписания первой фазы торгового соглашения. Президент США Дональд Трамп заявил в прошлую пятницу, что переговоры по торговой сделке с Китаем продвигаются хорошо и он стремится к заключению этой сделки.
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ГонконгКитайСШАЭкономика
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