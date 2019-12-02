СМИ узнали, почему застопорились переговоры США и КНР по торговле

"Источник, близкий к переговорной команде Трампа, сказал мне, что сделка с Китаем сейчас "застопорилась из-за законодательства по Гонконгу", и что нужно время, чтобы "успокоить внутреннюю политику Си (Цзиньпина, лидера КНР - ред.)", - пишет издание.

По данным Axios, "первая фаза" сделки с Китаем будет заключена в лучшем случае в конце года. В то же время источники, близкие к китайской переговорной команде, отмечают, что имеются "несколько значительных препятствий" на пути к выработке первой фазы соглашения. В частности, они касаются того, насколько Трамп будет готов снизить ранее введенные пошлины против китайских товаров.

Трамп намерен "защитить демократию" в Гонконге. Чем ответит Китай? Президент США подписал два закона по поводу ситуации в Гонконге, в Пекине пригрозили контрмерами. Свое мнение о целях действий Вашингтона в эфире радио Sputnik высказал политолог Владимир Киреев.

Ранее американские СМИ сообщали, что США могут отложить повышение импортных пошлин на китайские товары, которые должны вступить в силу 15 декабря, при этом подписание самой сделки может быть отложено на неопределенный срок. А глава китайской делегации на торговых переговорах с США Лю Хэ, в свою очередь, выразил "осторожный оптимизм" по поводу подписания первой фазы торгового соглашения. Президент США Дональд Трамп заявил в прошлую пятницу, что переговоры по торговой сделке с Китаем продвигаются хорошо и он стремится к заключению этой сделки.