Космический "Союз" доработают после аварийного старта в 2018 году

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Пилотируемый космический корабль "Союз" после аварийного запуска в 2018 году будет доработан, чтобы детальнее информировать экипаж о функционировании систем в нештатных ситуациях, говорится в материалах Центра подготовки космонавтов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В октябре 2018 года при запуске корабля "Союз МС-10" с космодрома Байконур из-за нештатной работы ракеты-носителя "Союз-ФГ" произошла первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике. Российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг были спасены с помощью системы аварийного спасения и приземлились в Казахстане. В 2019 году оба вместе совершили полет на борту Международной космической станции.
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"После анализа работы систем и действий экипажа был сформирован список замечаний и предложений по транспортному пилотируемому кораблю (ТПК) "Союз МС". Одним из предложений было создание формата отображения информации о работе систем на всех этапах участка выведения ТПК, а также о работе системы аварийного спасения в случае аварии ракеты-носителя", - сообщается в материалах.
В них отмечается, что по существующему формату отображения экипаж корабля "Союз" может оценить работу отдельных систем, но при этом не получает информацию о процессе выведения ракеты и работе системы аварийного спасения при аварии ракеты.
"Информация о процессе выведения необходима экипажу для отслеживания циклограммы выведения ракеты-носителя, а также для принятия решения в случае нештатной ситуации. Информация о работе системы аварийного спасения помогает обеспечить выполнение четких действий в стрессовой для экипажа ситуации", - говорится в материалах.
В августе НПО автоматики (предприятие "Роскосмоса") сообщило, что ракета "Союз-2.1а", которой в апреле 2020 года впервые предстоит запустить корабль "Союз" с космонавтами, была доработана во избежание повторения аварии 2018 года. Разработчики добавили в работу системы управления несколько новых функций: раздельное выключение двигателя третьей ступени и дублирующие команды на отделение боковых блоков первой ступени.