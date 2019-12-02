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РИА Новости

Гидрометцентр предупредил об аномально теплой погоде в декабре

03:10 02.12.2019 (обновлено: 12:35 02.12.2019)
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© РИА Новости / Максим БлиновТуристы на Красной площади в Москве
Туристы на Красной площади в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. В первый месяц зимы в некоторых российских регионах ожидается аномально теплая погода, рассказал РИА Новости исполняющий обязанности руководителя Гидрометцентра Роман Вильфанд.
По его словам, температура выше нормы прогнозируется на 40% территории страны: речь идет о Северо-Западном и Приволжском федеральных округах, западе Центральной России, а также части Сибири.

"Это не значит, что постоянно будет тепло. Будут неоднородные периоды: и оттепель, и сильные морозы. Будет скачкообразно меняться температура", — объяснил Вильфанд.

По словам синоптика, осадки распределятся "пятнисто". Их нехватка ожидается на юге России и Северном Кавказе, в том числе на Ставрополье и Кубани, а также в Центральном Черноземье, на средней и нижней Волге и Южном Урале.
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Как уточнил собеседник агентства, в остальных российских регионах, в том числе в столице, осадки будут в пределах нормы.
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Роман ВильфандГидрометцентрРосгидрометРоссияОбщество
Популярные комментарии
Спасибо за «точный» прогноз... а ещё следовало бы добавить, что где-то будет иногда идти снег, где-то дождь, а где-то - ни того и ни другого, и наоборот...)))
2 декабря, 05:15
АИАлександр И.
68450115
Когда же Гидромет сократят-то! Не нужен он! пустая трата бюджета, и немалая! ((
2 декабря, 10:06
Aмон Ра
77305014
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