Гидрометцентр предупредил об аномально теплой погоде в декабре

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. В первый месяц зимы в некоторых российских регионах ожидается аномально теплая погода, рассказал РИА Новости исполняющий обязанности руководителя Роман Вильфанд. В первый месяц зимы в некоторых российских регионах ожидается аномально теплая погода, рассказал РИА Новости исполняющий обязанности руководителя Гидрометцентра

По его словам, температура выше нормы прогнозируется на 40% территории страны: речь идет о Северо-Западном и Приволжском федеральных округах, западе Центральной России, а также части Сибири.

"Это не значит, что постоянно будет тепло. Будут неоднородные периоды: и оттепель, и сильные морозы. Будет скачкообразно меняться температура", — объяснил Вильфанд.

По словам синоптика, осадки распределятся "пятнисто". Их нехватка ожидается на юге России и Северном Кавказе, в том числе на Ставрополье и Кубани, а также в Центральном Черноземье, на средней и нижней Волге и Южном Урале.

Избыток снега между тем возможен в Барнауле, Кемерово, Томской области, а также в Красноярске, Братске, Иркутске, на севере Западной Сибири, Ямале, Обской губе, Таймыре, в Якутии, на Камчатке и побережье Хабаровского края.