"Мисс Москва" обратилась в полицию из-за угроз в адрес сына

По его словам, в середине октября неизвестная женщина прислала сообщение на телефон отца Воеводиной, в котором попросила о встрече, обосновав это тем, что сыну бывшей жены Мухаммада V Леону якобы угрожает смертельная опасность.

Мельников сообщил, что Воеводина не смогла прийти на встречу, однако вместо нее с женщиной встретилась ее подруга, которая записала разговор. "В ходе беседы женщина несколько раз заявила, что Леон находится в смертельной опасности, а Воеводина может предотвратить угрозу его жизни, отозвав свой иск к бывшему супругу о взыскании алиментов и прекратив выступления в СМИ", — рассказал правозащитник.

После этого Воеводина написала заявление в полицию, а правоохранительные органы начали проверку. Сама она рассказала в интервью RT, что после угроз незнакомки ей пришлось переехать из Москвы и скрываться вместе с сыном.

"Надеюсь на помощь, содействие и защиту наших правоохранительных органов и государства. Прошу провести проверку по факту поступающих угроз и принять соответствующие меры", — сказала Воеводина.