Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-02T11:53+0300
https://ria.ru/20191202/1561819323.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/154923/18/1549231801_0:100:2989:1781_1036x0_80_0_0_9c392cb2c68e36709c76b7bf6583f9a6.jpg
РИА Новости

"Мисс Москва" обратилась в полицию из-за угроз в адрес сына

03:06 02.12.2019 (обновлено: 11:53 02.12.2019)
4235
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкОксана Воеводина
Оксана Воеводина
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Оксана Воеводина. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Бывшая супруга экс-короля Малайзии Мухаммада V, обладательница титула "Мисс Москва — 2015" Оксана Воеводина написала заявление в московскую полицию из-за угроз, поступивших в адрес ее сына. Об этом телеканалу RT рассказал представитель Воеводиной, правозащитник Иван Мельников.
По его словам, в середине октября неизвестная женщина прислала сообщение на телефон отца Воеводиной, в котором попросила о встрече, обосновав это тем, что сыну бывшей жены Мухаммада V Леону якобы угрожает смертельная опасность.
Бывший король Малайзии Мухаммад V и Оксана Воеводина
6 сентября, 21:38
Бывший король Малайзии пожалел о браке с россиянкой
Мельников сообщил, что Воеводина не смогла прийти на встречу, однако вместо нее с женщиной встретилась ее подруга, которая записала разговор. "В ходе беседы женщина несколько раз заявила, что Леон находится в смертельной опасности, а Воеводина может предотвратить угрозу его жизни, отозвав свой иск к бывшему супругу о взыскании алиментов и прекратив выступления в СМИ", — рассказал правозащитник.
После этого Воеводина написала заявление в полицию, а правоохранительные органы начали проверку. Сама она рассказала в интервью RT, что после угроз незнакомки ей пришлось переехать из Москвы и скрываться вместе с сыном.
"Надеюсь на помощь, содействие и защиту наших правоохранительных органов и государства. Прошу провести проверку по факту поступающих угроз и принять соответствующие меры", — сказала Воеводина.
Свадьба Воеводиной и Мухаммада V состоялась в ноябре 2018 года, в апреле россиянка приняла ислам и взяла имя Рихана. Через полтора месяца после бракосочетания король отрекся от престола. В июле 2019 года адвокат экс-короля Малайзии подтвердил развод супругов.
Оксана Воеводина в финале конкурса Мисс Москва — 2015
8 октября, 10:57
Мисс Москва — 2015 продала обручальное кольцо от экс-короля Малайзии
654941519
Обсудить 4
Оксана ВоеводинаГУМВД РФ по МосквеМалайзияРоссияОбщество
Популярные комментарии
Отреклась от православия и приняла ислам, ну вот теперь и надейся на доблестную полицию... Не знаю по мне так это предательство, менять веру на деньги ((
2 декабря, 07:43
АИАлёша Иванов
1310000
Рекомендуем
Актриса Юлия Михалкова
Михалкова рассказала, чем занялась после распада "Уральских пельменей"
Кадр из фильма Ангел мой
В РПЦ рассказали, когда в тело человека вселяется душа
Алиханов рассказал, кому выгодны сообщения о захвате Калининграда
Алиханов объяснил спекуляции в СМИ о захвате Калининградской области
Мирослава Дума
Мирослава Дума рассказала о смертельной болезни
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков
Пушков ответил на слова Кравчука о древнем "украинском княжестве"
Цех завода, входящего в состав ГК Укроборонпром
На Украине заявили о выигрыше у России на мировом рынке вооружений
Макет нового авианосца проекта Ламантин на Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге
Источник рассказал о ходе разработки нового российского авианосца
Золотые слитки
Россию обвиняют в том, что из Британии спешно вывозят золото
Протестующие c американскими флагами в Гонконге
Китай ввел санкции в отношении США
Военнослужащие во время боевого дежурства
Россия создаст радиолокационное поле для защиты от крылатых ракет
Председатель правления ПАО Газпром Алексей Миллер и президент РФ Владимир Путин осматривают макет магистрального газопровода Сила Сибири во время посещения строительной площадки Амурского ГПЗ. 3 августа 2017
"Сила Сибири" — это только начало. У газопровода появится брат-близнец
Опытный тяжёлый танк в музее бронетанковой техники в Кубинке
National Interest оценил советский "супертанк" на случай ядерной войны
Улан-Удэ
В Бурятии прохожий спас девочку, забытую пьяным дедом в сугробе
Российский военный десантный вертолёт Ми-38Т
Минобороны получило первый вертолет Ми-38Т
Туристы на Красной площади в Москве
Гидрометцентр предупредил об аномально теплой погоде в декабре
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:09Россия и Сингапур будут развивать инфраструктуру в Африке и Европе
18:07Угрозы взрывов в московских судах и магазинах оказались ложными
18:05Путин подписал закон о показе нацистской символики в учебных целях
18:03Эксперты оценили идею о дискуссии по поводу суррогатного материнства
18:03Синоптик рассказала, когда в Москве появятся сугробы
17:59Путин одобрил поправки в бюджет Пенсионного фонда на 2019 год
17:56Путин перенес на год полную компенсацию советских вкладов
17:53В РПЦ ответили на слова Киселева о суррогатном материнстве
17:49Нидерланды обвинили Россию в умышленном отказе выдать Цемаха
17:48В ЛНР оценили условие Зеленского по проведению выборов в Донбассе
17:41Минобороны опровергло статью NYT об атаке на лагерь беженцев в Сирии
17:38Аэропорт Шереметьево проверят после сообщения о минировании
17:36Богданов обсудил с послом Саудовской Аравии ситуацию в Йемене и Сирии
17:33Горнолыжный сезон на "Красной поляне" в Сочи откроется в пятницу
17:32Госдума завершит осеннюю сессию 18 декабря
17:29Под Воронежем отправили в колонию пару, которая избивала сына
17:27Эксперт пожаловался на нехватку кадров в туризме
17:22Угроза минирования в аэропорту "Домодедово" не подтвердилась
17:20Асад обсудил с российской делегацией ситуацию в Идлибе
17:17Путин подписал закон о применении электрошокеров транспортной полицией
Лента новостейМолния