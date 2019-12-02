"Мисс Москва" обратилась в полицию из-за угроз в адрес сына

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Бывшая супруга экс-короля Малайзии Мухаммада V, обладательница титула "Мисс Москва — 2015" Оксана Воеводина написала заявление в московскую полицию из-за угроз, поступивших в адрес ее сына. Об этом телеканалу RT рассказал представитель Воеводиной, правозащитник Иван Мельников.
По его словам, в середине октября неизвестная женщина прислала сообщение на телефон отца Воеводиной, в котором попросила о встрече, обосновав это тем, что сыну бывшей жены Мухаммада V Леону якобы угрожает смертельная опасность.
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Мельников сообщил, что Воеводина не смогла прийти на встречу, однако вместо нее с женщиной встретилась ее подруга, которая записала разговор. "В ходе беседы женщина несколько раз заявила, что Леон находится в смертельной опасности, а Воеводина может предотвратить угрозу его жизни, отозвав свой иск к бывшему супругу о взыскании алиментов и прекратив выступления в СМИ", — рассказал правозащитник.
После этого Воеводина написала заявление в полицию, а правоохранительные органы начали проверку. Сама она рассказала в интервью RT, что после угроз незнакомки ей пришлось переехать из Москвы и скрываться вместе с сыном.
"Надеюсь на помощь, содействие и защиту наших правоохранительных органов и государства. Прошу провести проверку по факту поступающих угроз и принять соответствующие меры", — сказала Воеводина.
Свадьба Воеводиной и Мухаммада V состоялась в ноябре 2018 года, в апреле россиянка приняла ислам и взяла имя Рихана. Через полтора месяца после бракосочетания король отрекся от престола. В июле 2019 года адвокат экс-короля Малайзии подтвердил развод супругов.