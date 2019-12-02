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Новое оружие России
2019-12-02T09:10+0300
https://ria.ru/20191202/1561819295.html
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РИА Новости

Источник рассказал о ходе разработки нового российского авианосца

03:03 02.12.2019 (обновлено: 09:10 02.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкМакет нового авианосца проекта "Ламантин" на Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге
Макет нового авианосца проекта Ламантин на Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Концепция нового российского авианосца предусматривает создание корабля водоизмещением до 70 тысяч тонн, стоимость его разработки и строительства оценивается в 300-400 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.
Сейчас в составе ВМФ России всего один авианесущий крейсер — "Адмирал Кузнецов" водоизмещением 59 тысяч тонн, который находится в ремонте.

"На последних совещаниях промышленности и командования ВМФ России мы пришли к общему выводу, что оптимальное водоизмещение для нового российского авианосца — от 65 000 до 70 000 тонн", — уточнил собеседник агентства.

При этом он отметил, что средства на разработку и строительство не предусмотрены текущей Государственной программой вооружений (ГПВ 2018-2027).
Источник добавил, что военное ведомство пока не определилось, какая из предлагаемых проектно-конструкторскими бюро концепций ляжет в основу нового авианосца.
Макет нового авианосца проекта Ламантин на Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге
11 июля, 21:03Новое оружие России
Названы отличия нового российского авианосца "Ламантин"
По его словам, существует несколько инициативных проектов, в том числе представленный в 2019 году на международном военно-морском салоне Невским ПКБ авианосец "Ламантин". По замыслу его разработчиков, на корабле водоизмещением 80-90 тысяч тонн могут базироваться до 60 различных летательных аппаратов и шесть-десять беспилотников.
Кроме того, Крыловский научный центр разработал проект авианосца "Шторм" водоизмещением 80-90 тысяч тонн и длиной 300 метров. Предполагается, что на данном корабле можно будет размещать до 90 летательных аппаратов, включая беспилотники.
Российское военное руководство неоднократно заявляло о необходимости строительства нового авианосца, однако если это решение будет принято, оно может быть реализовано после выполнения нынешней Госпрограммы вооружений 2018-2027.
Предполагается, что технологии строительства будут отработаны при создании двух универсальных кораблей-доков (отечественный аналог "Мистралей"), которые в 2020 году заложат на заводе "Залив" в Керчи.
Модель АТАВКР Ульяновск
10 июля, 09:03
Разработчик рассказал о концепции нового российского авианосца
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Новое оружие РоссииТяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов"РоссияВМФ РФБезопасность
Популярные комментарии
Когда у нас создали "убийц авианосцев", мы все радовались и "не завидовали" американцам с их авианосными группами. Теперь же, наши хотят построить ещё один авианосец. Для чего, чтобы теперь американцы "радовались"? Также цена его постройки, почему не триллион рублей? Страна богатая, большая, коррумпированая... не продешевили бы.
2 декабря, 04:06
ВпВсё помню! Дедушка
72910152
А сколько можно будет-растащить,разворовать-хотя конечно не космодром Восточный!И правильно-кормушки надо планировать/создавать-подрастают детки/внучата-всех по министерствам/Газпромам не рассадишь-не резиновые!
2 декабря, 04:44
Андрей Вишневский
63220144
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