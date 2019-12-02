Источник рассказал о ходе разработки нового российского авианосца

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Концепция нового Концепция нового российского авианосца предусматривает создание корабля водоизмещением до 70 тысяч тонн, стоимость его разработки и строительства оценивается в 300-400 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.

Сейчас в составе ВМФ России всего один авианесущий крейсер — "Адмирал Кузнецов" водоизмещением 59 тысяч тонн, который находится в ремонте.

"На последних совещаниях промышленности и командования ВМФ России мы пришли к общему выводу, что оптимальное водоизмещение для нового российского авианосца — от 65 000 до 70 000 тонн", — уточнил собеседник агентства.

При этом он отметил, что средства на разработку и строительство не предусмотрены текущей Государственной программой вооружений (ГПВ 2018-2027).

Источник добавил, что военное ведомство пока не определилось, какая из предлагаемых проектно-конструкторскими бюро концепций ляжет в основу нового авианосца.

По его словам, существует несколько инициативных проектов, в том числе представленный в 2019 году на международном военно-морском салоне Невским ПКБ авианосец "Ламантин". По замыслу его разработчиков, на корабле водоизмещением 80-90 тысяч тонн могут базироваться до 60 различных летательных аппаратов и шесть-десять беспилотников.

Кроме того, Крыловский научный центр разработал проект авианосца "Шторм" водоизмещением 80-90 тысяч тонн и длиной 300 метров. Предполагается, что на данном корабле можно будет размещать до 90 летательных аппаратов, включая беспилотники.

Российское военное руководство неоднократно заявляло о необходимости строительства нового авианосца, однако если это решение будет принято, оно может быть реализовано после выполнения нынешней Госпрограммы вооружений 2018-2027.