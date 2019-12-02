ЛОНДОН, 2 дек – РИА Новости. Россия призывает НАТО пересмотреть сложившиеся отношения, несмотря на разногласия по ряду вопросов. Об этом в интервью британскому телеканалу Channel 4 заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин.
В преддверии саммита НАТО, который состоится на этой неделе в Лондоне, глава российского диппредставительства подчеркнул, что слова об угрозе, исходящей от России, являются своего рода "фейком", поскольку РФ даже не наращивает свои военные силы у границ западных стран. Однако Москва внимательно следит за действиями Североатлантического альянса и реагирует на них.
"Наше послание (НАТО) очень простое. Давайте пересмотрим текущую ситуацию, так как Россия не угрожает НАТО. У нас есть противоречия с западными странами, есть противоречия с Великобританией, так, Москва не готова следовать ряду вопросов политической линии, проводимой Вашингтоном, Лондоном и другими странами, поскольку у нас есть наши собственные интересы. Но эти политические разногласия не имеют никакого отношения к серьезным военным вопросам", - сказал Келин.
Отвечая на вопрос о целях, преследуемых Россией в Сирии, Келин подчеркнул, что основная цель Москвы в указанном регионе – борьба с терроризмом.
"И мы справились с этим, мы сделали это", - отметил он, добавив, что еще многое предстоит сделать, чтобы финализировать достигнутые результаты, а также "восстановить страну".
Келин также сказал, что обвинения в адрес России, касающиеся воздушных ударов, нанесенных по гражданским объектам и по больницам в Сирии, являются голословными и бездоказательными.