Россия призывает НАТО пересмотреть сложившиеся отношения

"Наше послание (НАТО) очень простое. Давайте пересмотрим текущую ситуацию, так как Россия не угрожает НАТО. У нас есть противоречия с западными странами, есть противоречия с Великобританией, так, Москва не готова следовать ряду вопросов политической линии, проводимой Вашингтоном, Лондоном и другими странами, поскольку у нас есть наши собственные интересы. Но эти политические разногласия не имеют никакого отношения к серьезным военным вопросам", - сказал Келин.