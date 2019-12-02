Глава Камчатки соболезнует семьям погибших в ДТП в Забайкалье

ВЛАДИВОСТОК, 2 дек - РИА Новости. Глава Камчатки Владимир Илюхин выразил соболезнования родным и близким погибших в ДТП с автобусом в Забайкалье, сообщает краевое правительство.
Автобус сообщением Чита - Сретенск упал с моста через реку Куэнгу днем 1 декабря. В аварии погибли 19 человек, в том числе водитель, еще 21 пассажир пострадал. Возбуждено уголовное дело.
"От лица всех камчатцев и от себя лично выражаю соболезнования родным и близким погибших в страшной аварии, произошедшей в Забайкалье. Камчатка скорбит вместе с вами", – сказал Илюхин.
Он также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим в ДТП. Телеграмма с соболезнованиями направлена в адрес губернатора Забайкальского края Александра Осипова.