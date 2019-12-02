Михалкова рассказала, чем занялась после распада "Уральских пельменей"

По словам Михалковой, теперь она участвует в съемках детского КВН . "Вместе с суперкомандой АМиК ("Александр Масляков и компания". — Прим. ред.), каналом СТС и несравненным Михаилом Галустяном мы начинаем новый сезон детского КВН!" — написала актриса.

Она отметила, что ей нравится поддерживать юных юмористов со всей страны перед их выходом на сцену.

Команда КВН "Уральские пельмени" была создана в 1993 году. Она быстро стала одной из самых популярных в клубе и добилась титула чемпиона Высшей лиги. С 2009-го участники творческой группы вели собственное телешоу.