Михалкова рассказала, чем занялась после распада "Уральских пельменей"

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Бывшая участница шоу "Уральские пельмени" Юлия Михалкова рассказала в своем инстаграме, чем занялась после ухода из коллектива.
По словам Михалковой, теперь она участвует в съемках детского КВН. "Вместе с суперкомандой АМиК ("Александр Масляков и компания". — Прим. ред.), каналом СТС и несравненным Михаилом Галустяном мы начинаем новый сезон детского КВН!" — написала актриса.
Она отметила, что ей нравится поддерживать юных юмористов со всей страны перед их выходом на сцену.
Команда КВН "Уральские пельмени" была создана в 1993 году. Она быстро стала одной из самых популярных в клубе и добилась титула чемпиона Высшей лиги. С 2009-го участники творческой группы вели собственное телешоу.
В декабре прошлого года Михалкова рассказала о распаде "Уральских пельменей". Тогда она заявила, что в полном, "классическом", составе творческая группа выступает только в Екатеринбурге и на телевидении. В октябре она объявила о своем уходе из шоу.
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