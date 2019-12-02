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РИА Новости

Михалкова рассказала, чем занялась после распада "Уральских пельменей"

02:21 02.12.2019 (обновлено: 12:06 02.12.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Юлия Михалкова
Актриса Юлия Михалкова
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Актриса Юлия Михалкова. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Бывшая участница шоу "Уральские пельмени" Юлия Михалкова рассказала в своем инстаграме, чем занялась после ухода из коллектива.
По словам Михалковой, теперь она участвует в съемках детского КВН. "Вместе с суперкомандой АМиК ("Александр Масляков и компания". — Прим. ред.), каналом СТС и несравненным Михаилом Галустяном мы начинаем новый сезон детского КВН!" — написала актриса.
Она отметила, что ей нравится поддерживать юных юмористов со всей страны перед их выходом на сцену.
Команда КВН "Уральские пельмени" была создана в 1993 году. Она быстро стала одной из самых популярных в клубе и добилась титула чемпиона Высшей лиги. С 2009-го участники творческой группы вели собственное телешоу.
В декабре прошлого года Михалкова рассказала о распаде "Уральских пельменей". Тогда она заявила, что в полном, "классическом", составе творческая группа выступает только в Екатеринбурге и на телевидении. В октябре она объявила о своем уходе из шоу.
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Юлия МихалковаШоу-бизнесУральские пельмениРоссия
Популярные комментарии
И давно Михалкова стала актрисой?
2 декабря, 03:50
ahanatol hristenko
20800120
А что не так? Она окончила театральный институт + есть в активе несколько ролей в фильмах и сериалах
2 декабря, 05:55
ВВлад
2360200
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