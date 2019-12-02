Россияне не пострадали в результате стрельбы в Новом Орлеане

ВАШИНГТОН, 2 дек - РИА Новости. Генконсульство РФ в Генконсульство РФ в Хьюстоне сообщило, что российские граждане не пострадали в результате стрельбы в американском городе Новый Орлеан

"По данным регионального представительства госдепартамента США, при стрельбе в г. Новый Орлеан, шт. Луизиана, никто из иностранных граждан не пострадал", - говорится в комментарии дипмиссии, опубликованном в Twitter

Как ранее сообщил телеканал ABC News , по меньшей мере десять человек получили ранения в результате стрельбы в американском городе Новый Орлеан, двое из них в критическом состоянии.

По данным полиции, стрельба произошла рано утром в воскресенье в 03.20-03.25 по местному времени (12.20-12.25 мск.) после матча по американскому футболу.

Правоохранители уже были на месте, когда произошел инцидент, однако из-за большого количества людей им не удалось точно установить, кто стрелял.