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РИА Новости

Россияне не пострадали в результате стрельбы в Новом Орлеане

02:19 02.12.2019
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© Flickr / Daniel X. O'NeilМашина полиции Нового Орлеана, США
Машина полиции Нового Орлеана, США
© Flickr / Daniel X. O'Neil
Машина полиции Нового Орлеана, США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 2 дек - РИА Новости. Генконсульство РФ в Хьюстоне сообщило, что российские граждане не пострадали в результате стрельбы в американском городе Новый Орлеан.
"По данным регионального представительства госдепартамента США, при стрельбе в г. Новый Орлеан, шт. Луизиана, никто из иностранных граждан не пострадал", - говорится в комментарии дипмиссии, опубликованном в Twitter.
Как ранее сообщил телеканал ABC News, по меньшей мере десять человек получили ранения в результате стрельбы в американском городе Новый Орлеан, двое из них в критическом состоянии.
По данным полиции, стрельба произошла рано утром в воскресенье в 03.20-03.25 по местному времени (12.20-12.25 мск.) после матча по американскому футболу.
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Правоохранители уже были на месте, когда произошел инцидент, однако из-за большого количества людей им не удалось точно установить, кто стрелял.
Как сообщает телеканал, полиция задержала одного подозреваемого, однако в данный момент нет уверенности в том, имеет ли он какое-либо отношение к стрельбе.
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РоссияНовый ОрлеанСШАВ мире
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