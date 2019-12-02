На Украине заявили о выигрыше у России на мировом рынке вооружений

МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Новый заместитель гендиректора концерна "Укроборонпром", бывший депутат Верховной рады Мустафа Найем заявил, что украинская компания "выигрывает" позиции у России на внешних рынках и продолжает с ней конкурировать, об этом он сказал в интервью телеканалу ATR.
"В ситуации, когда мы 30 лет не финансировали эту историю ("Укроборонпром". – прим. ред.), мы продолжали выигрывать позиции на внешних рынках у России – основного нашего конкурента, потому что мы обслуживаем технику советского происхождения, мы предоставляем комплектующие к бронетехнике и авиации, мы их ремонтируем", - заявил Найем.
По его словам, "Укроборонпром" до сих пор "продолжает конкурировать" с Россией. При этом топ-менеджер заявил об "огромном интеллектуальном потенциале" Украины в данной сфере.
"У нас есть несколько предприятий, которые реально могут конкурировать на внешних рынках", - заключил Найем.
Концерн "Укроборонпром" — объединение предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины под государственным управлением.
В состав концерна входят предприятия ОПК, осуществляющие деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной техники и боеприпасов.