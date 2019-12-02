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РИА Новости

На Украине заявили о выигрыше у России на мировом рынке вооружений

02:03 02.12.2019 (обновлено: 06:36 02.12.2019)
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© Фото : ukroboronprom.com.uaЦех завода, входящего в состав ГК "Укроборонпром"
Цех завода, входящего в состав ГК Укроборонпром
© Фото : ukroboronprom.com.ua
Цех завода, входящего в состав ГК "Укроборонпром". Архивное фото
МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Новый заместитель гендиректора концерна "Укроборонпром", бывший депутат Верховной рады Мустафа Найем заявил, что украинская компания "выигрывает" позиции у России на внешних рынках и продолжает с ней конкурировать, об этом он сказал в интервью телеканалу ATR.
"В ситуации, когда мы 30 лет не финансировали эту историю ("Укроборонпром". – прим. ред.), мы продолжали выигрывать позиции на внешних рынках у России – основного нашего конкурента, потому что мы обслуживаем технику советского происхождения, мы предоставляем комплектующие к бронетехнике и авиации, мы их ремонтируем", - заявил Найем.
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По его словам, "Укроборонпром" до сих пор "продолжает конкурировать" с Россией. При этом топ-менеджер заявил об "огромном интеллектуальном потенциале" Украины в данной сфере.
"У нас есть несколько предприятий, которые реально могут конкурировать на внешних рынках", - заключил Найем.
Концерн "Укроборонпром" — объединение предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины под государственным управлением.
В состав концерна входят предприятия ОПК, осуществляющие деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной техники и боеприпасов.
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Мустафа НайемУкроборонпромРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Как я понял из статьи укро-бандеровские фашисты и декоммунизаторы гордятся тем, что они впереди планеты всей по поддержанию советской техники во всём мире!? То есть они с одной стороны разрушают советское наследие, в том числе памятники и социальные программы, а с другой стороны зарабатывают на этом бабло? Цэ ж зрада! А, что же ничего нового за тридцать лет после развала СССР так ничего и не придумали? А, понимаю, скакали, некогда было!
2 декабря, 03:57
Илья Аксенов
672581004
Распродажа ржавого неликвида - это не конкуренция, пацаны.
2 декабря, 02:46
PAPoehavshyi Absol'utno
574842202
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