На Украине заявили о выигрыше у России на мировом рынке вооружений

"В ситуации, когда мы 30 лет не финансировали эту историю ("Укроборонпром". – прим. ред.), мы продолжали выигрывать позиции на внешних рынках у России – основного нашего конкурента, потому что мы обслуживаем технику советского происхождения, мы предоставляем комплектующие к бронетехнике и авиации, мы их ремонтируем", - заявил Найем.

По его словам, "Укроборонпром" до сих пор "продолжает конкурировать" с Россией. При этом топ-менеджер заявил об "огромном интеллектуальном потенциале" Украины в данной сфере.

"У нас есть несколько предприятий, которые реально могут конкурировать на внешних рынках", - заключил Найем.

Концерн "Укроборонпром" — объединение предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины под государственным управлением.