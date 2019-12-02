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РИА Новости

В МИД Украины оценили слова Володина о распаде страны

02:04 02.12.2019 (обновлено: 10:14 02.12.2019)
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© РИА Новости / СтрингерЗдание министерства иностранных дел в Киеве
Здание министерства иностранных дел в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар в своем фейсбуке прокомментировал заявление спикера Госдумы Вячеслава Володина о том, что национализм и притеснение малых народов может привести к развалу Украины.
Дипломат выразил мнение, что Россия "в очередной раз пытается разыграть национальный вопрос" на Украине. По его словам, Киев не использует формулировку "малые народы", так как все граждане страны якобы обладают равными правами.
Боднар также заявил, что высказывание Володина якобы "направлено против территориальной целостности Украины" и призвано "разжечь межнациональную вражду", и обвинил Москву в ущемлении прав украинцев в России.
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В заключение замглавы МИД призвал правоохранительные органы Украины изучить высказывания Володина на предмет нарушения законодательства страны.
Ранее Вячеслав Володин, комментируя действия украинской делегации на форуме ООН в Женеве, которая сорвала выступление депутата Руслана Бальбека, представлявшего крымских татар, отметил, что такие действия свидетельствуют о нетерпимости Киева к малым народам, что может привести к выходу ряда регионов из состава Украины.
Ряд европейских стран, включая Венгрию и Румынию, активно критикуют украинский закон об образовании, ущемляющий права национальных меньшинств. Кроме того, летом 2019 года на Украине вступил в силу закон об использовании украинского языка во всех сферах жизни, который также увеличил его квоту на телеканалах страны до 90 процентов.
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Василий БоднарСитуация на УкраинеМИД УкраиныГосдума РФВячеслав ВолодинУкраинаВ мире
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