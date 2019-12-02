В МИД Украины оценили слова Володина о распаде страны

Дипломат выразил мнение, что Россия "в очередной раз пытается разыграть национальный вопрос" на Украине. По его словам, Киев не использует формулировку "малые народы", так как все граждане страны якобы обладают равными правами.

Боднар также заявил, что высказывание Володина якобы "направлено против территориальной целостности Украины" и призвано "разжечь межнациональную вражду", и обвинил Москву в ущемлении прав украинцев в России.

В заключение замглавы МИД призвал правоохранительные органы Украины изучить высказывания Володина на предмет нарушения законодательства страны.

Ранее Вячеслав Володин, комментируя действия украинской делегации на форуме ООН в Женеве, которая сорвала выступление депутата Руслана Бальбека, представлявшего крымских татар, отметил, что такие действия свидетельствуют о нетерпимости Киева к малым народам, что может привести к выходу ряда регионов из состава Украины.