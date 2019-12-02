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РИА Новости

Катар направил соболезнования Путину в связи с ДТП в Забайкалье

01:54 02.12.2019 (обновлено: 16:57 02.12.2019)
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© РИА Новости / пресс-служба МЧС РФНа месте падения пассажирского автобуса с моста в Забайкальском крае
На месте падения пассажирского автобуса с моста в Забайкальском крае
© РИА Новости / пресс-служба МЧС РФ
ДОХА, 2 дек - РИА Новости. Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани направил телеграмму с соболезнованиями президенту РФ Владимиру Путину в связи с ДТП с автобусом в Забайкалье, жертвами которого стали 19 человек, сообщило Катарское агентство новостей QNA.
По информации агентства, эмир в телеграмме пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления. Аналогичную телеграмму направил российскому президенту и заместитель эмира Абдалла бен Хамад Аль Тани. В свою очередь премьер-министр Катара Абдалла бен Нассер Аль Тани выразил соболезнования в связи с ЧП главе российского правительства Дмитрию Медведеву.
На месте падения пассажирского автобуса с моста в Забайкальском крае
00:43
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Автобус сообщением Чита - Сретенск упал с моста через реку Куэнгу днем 1 декабря. В аварии погибли 19 человек, в том числе водитель, еще 21 пассажир пострадал. Возбуждено уголовное дело.
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ДТП с пассажирским автобусом в ЗабайкальеВладимир ПутинКатарЗабайкальский крайРоссияВ мире
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