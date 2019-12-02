Катар направил соболезнования Путину в связи с ДТП в Забайкалье

По информации агентства, эмир в телеграмме пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления. Аналогичную телеграмму направил российскому президенту и заместитель эмира Абдалла бен Хамад Аль Тани. В свою очередь премьер-министр Катара Абдалла бен Нассер Аль Тани выразил соболезнования в связи с ЧП главе российского правительства Дмитрию Медведеву.