Катар направил соболезнования Путину в связи с ДТП в Забайкалье

ДОХА, 2 дек - РИА Новости. Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани направил телеграмму с соболезнованиями президенту РФ Владимиру Путину в связи с ДТП с автобусом в Забайкалье, жертвами которого стали 19 человек, сообщило Катарское агентство новостей QNA.
По информации агентства, эмир в телеграмме пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления. Аналогичную телеграмму направил российскому президенту и заместитель эмира Абдалла бен Хамад Аль Тани. В свою очередь премьер-министр Катара Абдалла бен Нассер Аль Тани выразил соболезнования в связи с ЧП главе российского правительства Дмитрию Медведеву.
Автобус сообщением Чита - Сретенск упал с моста через реку Куэнгу днем 1 декабря. В аварии погибли 19 человек, в том числе водитель, еще 21 пассажир пострадал. Возбуждено уголовное дело.