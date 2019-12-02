Онкологический центр для Вооруженных сил создадут к 2025 году

"В рамках национального проекта "Здравоохранение" разработаны программы развития онкологической и кардиологической помощи в Вооружённых силах. Их реализация позволит к 2025 году иметь в составе военной медицинской службы четыре сосудистых центра, центры обработки и анализа электрокардиографии на базе военных клинических госпиталей округов, онкологический центр на базе Главного военно-клинического госпиталя имени Бурденко", - отметил Попов.