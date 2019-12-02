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РИА Новости

Онкологический центр для Вооруженных сил создадут к 2025 году

01:32 02.12.2019
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© РИА Новости / Ксения СидороваГлавный военный клинический госпиталь имени Бурденко
Главный военный клинический госпиталь имени Бурденко
© РИА Новости / Ксения Сидорова
Главный военный клинический госпиталь имени Бурденко. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Онкологический центр для Вооруженных сил РФ к 2025 году будет создан на базе Главного военно-клинического госпиталя имени Бурденко, сообщил заместитель секретаря Совета безопасности России Михаил Попов.
В интервью газете "Красная звезда" Попов напомнил, что одной из приоритетных задач развития медицинского обеспечения ВС РФ является совершенствование работы по снижению заболеваемости социально значимыми болезнями.
"В рамках национального проекта "Здравоохранение" разработаны программы развития онкологической и кардиологической помощи в Вооружённых силах. Их реализация позволит к 2025 году иметь в составе военной медицинской службы четыре сосудистых центра, центры обработки и анализа электрокардиографии на базе военных клинических госпиталей округов, онкологический центр на базе Главного военно-клинического госпиталя имени Бурденко", - отметил Попов.
По его словам, также запланировано создать 12 центров амбулаторной онкологической помощи при госпиталях и 25 первичных онкологических кабинетов при поликлиниках и поликлинических отделениях.
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Вооруженные силы РФКрасная звездаМихаил ПоповРоссияБезопасностьОбщество
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