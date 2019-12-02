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РИА Новости

Палестина осуждает решение Израиля о создании поселения в Хевроне

01:26 02.12.2019
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© AP Photo / Nasser ShiyoukhiСотрудники полиции Израиля во время столкновений с палестинцами в Хевроне
Сотрудники полиции Израиля во время столкновений с палестинцами в Хевроне
© AP Photo / Nasser Shiyoukhi
Сотрудники полиции Израиля во время столкновений с палестинцами в Хевроне. Архивное фото
ГАЗА, 2 дек - РИА Новости. Администрация президента Палестины осудила в воскресенье решение Израиля о начале планирования нового еврейского квартала в городе Хеврон на Западном берегу реки Иордан, сообщило агентство ВАФА.
Ранее глава минобороны Израиля Нафтали Беннет распорядился начать планирование нового еврейского квартала в городе Хеврон, который поделен между израильтянами и палестинцами и считается одной из самых горячих точек ближневосточного конфликта. Квартал будет построен на месте рынка, закрывшегося в середине 1990-х годов. Отмечается, что за арабским населением будут сохранены права на первые этажи домов.
"Администрация президента осуждает новый проект, о котором объявил сегодня министр обороны Израиля Нафтали Беннетт, связанный с созданием поселения на месте овощного рынка в центре Хеврона", - приводит агентство заявление администрации.
"Это израильское объявление представляет собой первый конкретный результат попыток администрации (президента США Дональда) Трампа узаконить поселения. Это является нарушением международного права", - говорится в сообщении.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 4 апреля 2019
4 сентября, 19:24
Нетаньяху заявил, что евреи останутся в Хевроне навсегда
Администрация подтвердила, что создание палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме является единственным решением для обеспечения безопасности, мира и стабильности в регионе.
Еврейские поселения на территориях Западного берега реки Иордан, которые в Израиле называют Иудея и Самария, появились после победы Израиля в Шестидневной войне 1967 года. Сейчас на Западном берегу существует порядка 120 крупных и мелких поселений, в которых живут сотни тысяч израильтян.
Поселения не считаются частью Израиля ни с точки зрения международного, ни даже внутреннего законодательства, в отличие от Восточного Иерусалима или Голанских высот. ООН считает эти территории оккупированными, в Израиле все чаще звучат мнения о том, что государство должно распространить свой суверенитет на эти земли.
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ХевронаПалестинаИзраильВ мире
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