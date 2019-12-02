Палестина осуждает решение Израиля о создании поселения в Хевроне

Сотрудники полиции Израиля во время столкновений с палестинцами в Хевроне. Архивное фото

Сотрудники полиции Израиля во время столкновений с палестинцами в Хевроне

© AP Photo / Nasser Shiyoukhi Сотрудники полиции Израиля во время столкновений с палестинцами в Хевроне

ГАЗА, 2 дек - РИА Новости. Администрация президента Палестины осудила в воскресенье решение Израиля о начале планирования нового еврейского квартала в городе Администрация президента Палестины осудила в воскресенье решение Израиля о начале планирования нового еврейского квартала в городе Хеврон на Западном берегу реки Иордан, сообщило агентство ВАФА

Ранее глава минобороны Израиля Нафтали Беннет распорядился начать планирование нового еврейского квартала в городе Хеврон, который поделен между израильтянами и палестинцами и считается одной из самых горячих точек ближневосточного конфликта. Квартал будет построен на месте рынка, закрывшегося в середине 1990-х годов. Отмечается, что за арабским населением будут сохранены права на первые этажи домов.

"Администрация президента осуждает новый проект, о котором объявил сегодня министр обороны Израиля Нафтали Беннетт, связанный с созданием поселения на месте овощного рынка в центре Хеврона", - приводит агентство заявление администрации.

"Это израильское объявление представляет собой первый конкретный результат попыток администрации (президента США Дональда) Трампа узаконить поселения. Это является нарушением международного права", - говорится в сообщении.

Администрация подтвердила, что создание палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме является единственным решением для обеспечения безопасности, мира и стабильности в регионе.

Еврейские поселения на территориях Западного берега реки Иордан, которые в Израиле называют Иудея и Самария, появились после победы Израиля в Шестидневной войне 1967 года. Сейчас на Западном берегу существует порядка 120 крупных и мелких поселений, в которых живут сотни тысяч израильтян.